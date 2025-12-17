Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La pavlova es un postre con base de merengue, con una superficie crujiente y un centro suave. Se diferencia del merengue tradicional seco por su textura blanda. La receta origial es sencilla, ideal para sorprender en las Fiestas.

El nombre de esta pieza de pastelería rinde homenaje a Anna Pávlova, una bailarina de ballet rusa de renombre mundial. Según los registros históricos, la creación del plato buscaba emular la ligereza y el volumen del tutú utilizado por la artista durante sus giras por el hemisferio sur.

El montaje final se realiza con crema chantilly y frutas frescas ácidas. La elección de ingredientes como frutillas y arándanos responde a la necesidad de equilibrar el alto contenido de azúcar del merengue.

La humedad de la crema comienza a ablandar el disco de merengue inmediatamente después del contacto, por lo que el ensamblado suele realizarse instantes antes de servir.

Receta de pavlova original

Ingredientes

Para el merengue:

4 claras de huevo

240 grs de azúcar común

1 cdta de jugo de limón

1 cdta de almidón de maíz

Para la cobertura:

360 cc de crema de leche

40 grs de azúcar impalpable

500 grs de frutillas frescas

1 cajita de arándanos

Cómo preparar una tarta pavlova

Precalentar el horno a una temperatura de 100°C. Combinar las claras con el azúcar en un recipiente y colocar a baño maría. Batir la mezcla sobre el calor hasta que el azúcar se disuelva por completo y la preparación alcance una temperatura elevada al tacto. Retirar del calor y continuar el batido con batidora eléctrica hasta que el merengue forme picos firmes y recupere la temperatura ambiente. Disolver el almidón de maíz en el jugo de limón e incorporar al merengue mediante movimientos envolventes. Trazar un círculo sobre papel manteca enmantecado y distribuir el merengue siguiendo la forma marcada. Hornear a 100°C durante 60 minutos, hasta que el exterior esté seco. Batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta obtener una consistencia firme. Cubrir la base de merengue frío con la crema y distribuir las frutillas y los arándanos en la superficie.

