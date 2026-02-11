Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las galletitas dulces son uno de los acompañamientos tradicionales de las infusiones típicas de la merienda. Se consiguen en distintos formatos, sabores y tamaños, con opciones para todos los gustos. Si bien gozan de una mala reputación en términos nutricionales, las alternativas caseras son más ricas y económicas.

Las pepas con membrillo son una de las recetas más fáciles y económicas para preparar y compartir. Para la base de la galletita la fórmula es siempre la misma, aunque el relleno puede variar entre la batata, el membrillo, el chocolate y diversas mermeladas.

Una buena opción para reducir el costo de los ingredientes es utilizar un dulce que haya quedado en casa.

Pepas caseras receta

Ingredientes

2 huevos

2 cdas crema para batir

1 cda de azúcar

2 cdas jugo de limón

3 cdas harina de avena

3 cdas harina de maíz

2 cdtas polvo de hornear

Dulce de membrillo o similar

Cómo preparar la receta

Mezclar en un bol los huevos, la crema, el edulcorante y el jugo de limón. Añadir la harina de avena, la harina de maíz y el polvo de hornear. Unir los ingredientes hasta obtener una masa blanda pero firme. Sobre una fuente para horno con papel vegetal colocar cucharadas de masa formando las galletitas. Cocinarlas en horno precalentado a 180° entre 8 y 10 minutos, aproximadamente. Retirarlas del horno y dejarlas enfriar a temperatura ambiente. Incorporar 1 cdta de dulce de membrillo en el centro de cada galleta.

