Los platos clásicos y tradicionales de Año Nuevo son furor en los días previos al 31 de diciembre. En la categoría de entradas frías uno de los destacados es el pionono salado, que también puede servirse en su versión dulce y/o agridulce.

La receta del pionono salado es muy sencilla y su relleno bien variado. Si bien la preparación original lleva algunos infaltables, como por ejemplo jamón, queso, tomate y mayonesa; lo cierto es que el de atún es un infaltable en la mesa de Año Nuevo.

El armado y la presentación son dos puntos clave para preparar un pionono salado. Los mejores ingredientes para decorar el exterior del arrollado son los tomates cherry, el ciboulette picado, hojas de lechuga y huevo duro.

Receta de pionono salado

Ingredientes

1 pionono salado

2 latas de atún

100 grs de jamón

hojas de lechuga

2 tomates

4 huevos duros

Mayonesa c/n

1 morrón

Tomates cherry

Cómo preparar un pionono salado

Abrir el pionono y untar el lado interno con mayonesa. Hacer una capa de atún, otra de jamón y la lechuga. Cortar los tomates y los huevos en rodajas y distribuir por toda la superficie. Añadir tiritas de morrón. Enrollar el pionono y cubrirlo con mayonesa. Decorar con tomates cherry y hojas de lechuga.

