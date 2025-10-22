Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La receta de coquitos dulces es una de las más fáciles y económicas para cocinar a la hora de la merienda. Con solo tres ingredientes y en unos pocos pasos, están listos para disfrutar y compartir.

Se trata de una preparación sencilla, que no requiere de procedimientos complicados ni ingredientes costosos, un dato no menor cuando llega fin de mes y el presupuesto es más ajustado.

A la receta tradicional de coquitos, se le puede añadir una pizca de dulce de leche repostero, un ingrediente que combina muy bien con el sabor del coco.

Receta de coquitos

Ingredientes

100 grs manteca

2 huevos

60 grs azúcar

Ralladura de 1 limón

50 grs harina

180 grs coco rallado

Para el almíbar:

100 grs azúcar

100 ml. agua

Cómo preparar la receta

Precalentar el horno a 180º. Derretir la manteca y colocar en un bol junto con los huevos, el azúcar, la ralladura de limón, la harina y el coco rallado. Mezclar bien. Colocar papel manteca en una placa de horno y, con ayuda de una cuchara, formar montoncitos de la masa de coco preparada (también se puede hacer con una manga pastelera con boquilla rizada). Hornear durante 15 minutos. Mientras tanto, preparar el almíbar calentando en una ollita el agua con el azúcar hasta que se disuelva. Dejar enfriar. Cuando estén listos los coquitos , retirar del horno y dejar templar. Luego mojar en el almíbar frío.

