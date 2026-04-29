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Los scones dulces son una opción perfecta a la hora de cocinar meriendas fáciles, es de cocción rápida. Su textura desmenuzable y tamaño justo hacen de ésta una receta ideal para cuando ataca el hambre por la tarde.

Durante su preparación, es fundamental trabajar la masa con suavidad y rapidez para evitar el desarrollo excesivo del gluten, lo que podría resultar en un scon duro.

Si bien la receta tradicional incluye harina, manteca, azúcar, polvo de hornear y leche, existen numerosas variantes que incorporan ingredientes adicionales para modificar su sabor y textura. Frutas frescas o secas, chips de chocolate, ralladura de cítricos o especias son algunos de los elementos que se pueden añadir a la masa.

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Scones: la receta fácil

Ingredientes

2 tazas de harina

1/4 taza de azúcar

2 cucharaditas de polvo de hornear

1/2 cucharadita de sal

1/2 taza de manteca fría, cortada en cubos pequeños

1/2 taza de leche

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

Cómo preparar scones

Precalentar el horno a 200°C y cubrir una bandeja con papel para hornear. En un bol grande, combinar la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. Mezclar bien los ingredientes secos. Agregar la manteca fría cortada en cubos al bol y utilizar un tenedor para desmenuzarla dentro de la mezcla de harina hasta obtener una textura similar a migas gruesas. En otro recipiente, batir la leche, el huevo y el extracto de vainilla hasta que estén bien combinados. Vierte la mezcla líquida sobre los ingredientes secos y remueve con una cuchara de madera hasta formar una masa suave y homogénea. Opcionalmente, se puede agregar pasas, chispas de chocolate o frutos secos a la masa y mezclar suavemente para incorporarlos. Espolvorear un poco de harina sobre una superficie limpia y enharinada, luego colocar la masa sobre ella y amasar ligeramente hasta formar un disco de aproximadamente 2-3 centímetros de grosor. Con un cortador de galletas o un vaso, cortar círculos de masa y colócalos en la bandeja para hornear preparada, dejando un espacio entre cada uno. Hornea los scones en el horno durante unos 12-15 minutos, o hasta que estén dorados y ligeramente inflados. Una vez listos, retira los scones del horno y déjalos enfriar en la bandeja durante unos minutos.

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