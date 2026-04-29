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Los scones dulces son una opción perfecta a la hora de cocinar meriendas fáciles, es de cocción rápida. Su textura desmenuzable y tamaño justo hacen de ésta una receta ideal para cuando ataca el hambre por la tarde.

Durante su preparación, es fundamental trabajar la masa con suavidad y rapidez para evitar el desarrollo excesivo del gluten, lo que podría resultar en un scon duro.

Si bien la receta tradicional incluye harina, manteca, azúcar, polvo de hornear y leche, existen numerosas variantes que incorporan ingredientes adicionales para modificar su sabor y textura. Frutas frescas o secas, chips de chocolate, ralladura de cítricos o especias son algunos de los elementos que se pueden añadir a la masa.

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Scones: la receta fácil

Ingredientes

  • 2 tazas de harina
  • 1/4 taza de azúcar
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/2 taza de manteca fría, cortada en cubos pequeños
  • 1/2 taza de leche
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

Cómo preparar scones

  1. Precalentar el horno a 200°C y cubrir una bandeja con papel para hornear.
  2. En un bol grande, combinar la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. Mezclar bien los ingredientes secos.
  3. Agregar la manteca fría cortada en cubos al bol y utilizar un tenedor para desmenuzarla dentro de la mezcla de harina hasta obtener una textura similar a migas gruesas.
  4. En otro recipiente, batir la leche, el huevo y el extracto de vainilla hasta que estén bien combinados.
  5. Vierte la mezcla líquida sobre los ingredientes secos y remueve con una cuchara de madera hasta formar una masa suave y homogénea.
  6. Opcionalmente, se puede agregar pasas, chispas de chocolate o frutos secos a la masa y mezclar suavemente para incorporarlos.
  7. Espolvorear un poco de harina sobre una superficie limpia y enharinada, luego colocar la masa sobre ella y amasar ligeramente hasta formar un disco de aproximadamente 2-3 centímetros de grosor.
  8. Con un cortador de galletas o un vaso, cortar círculos de masa y colócalos en la bandeja para hornear preparada, dejando un espacio entre cada uno.
  9. Hornea los scones en el horno durante unos 12-15 minutos, o hasta que estén dorados y ligeramente inflados.
  10. Una vez listos, retira los scones del horno y déjalos enfriar en la bandeja durante unos minutos.

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