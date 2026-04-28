Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarta de ricota es una de las preparaciones más antiguas de la pastelería, sin embargo, esta receta se popularizó en la Argentina recién en el siglo XX, con la llegada de los inmigrantes italianos.

En Italia se la conoce como “torta di ricotta”, es habitual en el menú de Pascuas y tiene una preparación similar a la pastafrola.

La tarta o torta de ricota se caracteriza por su masa suave y arenosa, y un relleno cremoso a base de ricota con una fina lluvia de azúcar impalpable que aporta un toque dulce al postre.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Tarta de ricota receta

Ingredientes

Para la masa:

2 tazas harina

1 huevo

Ralladura limón

150 grs azúcar

180 grs manteca

Esencia vainilla

Polvo para hornear

Para el relleno

400 grs ricota

2 huevos

100 grs azúcar

2 cdas harina

Preparación

Para la masa mezclar la manteca con el azúcar, huevo, esencia de vainilla y ralladura. Con la harina y el polvo para hornear hacer un hueco en el medio e incorporar la primera preparación. Crear una masa homogénea sin amasar y separar en dos, una un poco más grande que la otra. Llevar a la heladera mientras se prepara el relleno. Mezclar todos los ingredientes para el relleno con una batidora por unos minutos. Estirar la masa más grande y cubrir la base y los bordes del molde. Incorporar el relleno y por último tapar con la segunda masa. Llevar al horno a unos 180 grados por unos 35-40 minutos.

Leé más notas de La cocinera austral