La torta frita es parte de la tradición gastronómica nacional, y es una de las preparaciones caseras más frecuentes a la hora de la merienda o el desayuno, especialmente en las jornadas de lluvias. Uno de sus principales atractivos de la receta original es la rapidez, por eso te mostramos cómo cocinar unas ricas tortas fritas en solo 5 pasos.

Esta preparación de textura esponjosa y exterior dorado lleva ingredientes económicos, disponibles en casi todas las cocinas hogareñas. Históricamente, este tipo de receta frita surgió como una necesidad de aprovechar recursos básicos, de hecho, era muy popular durante la época colonial.

Para su preparación es frecuente el uso de grasa vacuna (pella), la cual aporta un sabor único al producto final, diferenciándolo de otras masas fritas.

El contexto tradicionalmente asociado al consumo de la torta frita es el día de lluvia. Esta costumbre se relaciona con la sencillez de su elaboración en un ambiente hogareño y la disponibilidad de los ingredientes básicos en la alacena, lo que facilita su preparación cuando las condiciones climáticas limitan la movilidad.

Torta frita receta

Ingredientes

500 gr. harina leudante o harina común con levadura

5 cdas de aceite de girasol

1 cda sal fina

350 cc. agua tibia

Aceite o grasa vacuna para freír

Cómo cocinar tortas fritas

Mezclar la harina con la sal, hacer un hueco en el medio. Allí colocar el aceite y el agua. Incorporar hasta formar un bollo. Amasar y dejar reposar por 10 minutos. Cortar la masa en pequeños bollos y con la mano achatarlos. Hacer un pequeño agujero en el centro. Freír en aceite bien caliente. Retirar y escurrir el aceite con servilletas. Si te gustan dulces podés espolvorearlas con azúcar.

