Las empanadas de carne pueden variar su relleno según la provincia o región del país en la que uno se encuentre, pero un aspecto permanece inalterable: su sabor irresistible. A continuación, una receta fácil y práctica para un relleno jugoso y bien sazonado.

Son frecuentes los debates entre argentinos sobre la cantidad de pliegues que lleva el repulgue, la utilización de ingredientes como las pasas de uva y hasta algunos paladares inexpertos tienen la osadez de cuestionar el tipo de cocción en horno de barro que le da a las empanadas ese aspecto con puntos negros que parecen “quemadas”.

Sin embargo, hay un punto en el que los amantes de las empanadas de carne coinciden: todos prefieren que el relleno quede bien jugoso. El secreto para lograrlo es precalentar el horno y colocar las empanadas en una bandeja primero con fuego al máximo para que dore unos 10 minutos. Luego, bajar el horno a 160° y cocinar hasta dorar.

Receta empanadas de carne

Ingredientes

  • 800 gr. de carne
  • 24 tapas de empanadas
  • 1 cebolla colorada grande
  • 1 morrón rojo2 cebollas de verdeo
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 pizca de nuez moscada
  • ½ cucharada de comino
  • 2 cucharada de aceite de oliva
  • Sal al gusto

Cómo preparar empanadas de carne

  1. Cocinar la carne de acuerdo a la cocción de preferencia pero a fuego bajo para darle tiempo a que adquiera una contextura suave. Dejar enfriar a temperatura ambiente y desmechar.
  2. Cortar todas las verduras en trocitos pequeños. Dorar en una sartén.
  3. En un recipiente unir la carne desmechada con sus jugos, las verduras cocinadas y las especies. Agregar aceite y sal.
  4. Rellenar las tapas de empanadas y cerrarlas con un repulgue.
  5. Colocarlas en dos bandejas. Pintar con aceite y un poquito de manteca pomada previamente mezcladas.
  6. Cocinar al horno precalentado durante 15 a 20 minutos, primero con fuego alto y luego bajo.

