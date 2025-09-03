Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los chipa tipicos de la región noreste de Argentina y Paraguay llevan muy pocos ingredientes: fécula de mandioca, queso semi-duro, leche, huevos, manteca y sal. La receta original se puede cocinar en pocos minutos, siguiendo los pasos al pie de la letra para obtener esa textura elástica y esponjosa que los caracteriza.

La elaboración casera de los chipa tiene sus ventajas frente a los productos congelados o comprados. Una de ellas es la posibilidad de controlar la calidad de los ingredientes, lo que influye directamente en el sabor final. Además, permite ajustar las proporciones de los componentes según las preferencias individuales, como la cantidad y el tipo de queso o la consistencia de la masa.

La preparación culmina con la cocción del chipa en el horno, donde adquiere su aroma y elasticidad característicos.

El chipa es un alimento común para acompañar el mate, el café, infusiones y/o bebidas frescas. También se luce en su versión rellena con otros alimentos, como por ejemplo, fiambres, hongos, carnes y más.

Receta de chipa

Ingredientes

½ kg. de almidón de mandioca

100 grs. de manteca

2 huevos grandes

120 grs. de queso cremoso

100 grs. de queso duro

1 cda de polvo para hornear

Sal a gusto

Cómo preparar chipa con queso

Tamizar el almidón de mandioca con el polvo para hornear. Añadir la manteca fría en trozos y los quesos (el duro debe estar rallado). En otro recipiente batir los huevos y la sal. Agregar a la preparación. Amasar bien y llevar a la heladera dos o tres horas. Retirar y armar los chipá en forma de bolitas con un pequeño corte en el centro. Colocar en una fuente enmantecada y llevar al horno precalentado a fuego moderado por 20 minutos o hasta que doren. Lo ideal es que queden crocantes por fuera y húmedos por dentro.

