La preparación de recetas dulces en el hogar no siempre requiere procedimientos complejos ni una inversión económica importante. El budín de naranja es un gran ejemplo de lo que se puede cocinar en forma sencilla y con un costo moderado de ingredientes.

Este tipo de preparación utiliza ingredientes que generalmente se encuentran disponibles en cualquier supermercado, reduciendo la necesidad de adquirir productos especializados. Su precio se mantiene dentro de un rango accesible en el contexto de los costos de la canasta básica.

El proceso de elaboración del budín de naranja tampoco demanda técnicas avanzadas de pastelería, lo que lo hace accesible a personas con cualquier nivel de experiencia culinaria.

El rendimiento de la receta es otro factor favorable, ya que una única preparación genera una cantidad de porciones adecuada para el consumo familiar o para compartir en el trabajo o con amigos.

Receta: budín de naranja

Ingredientes

200 grs de harina leudante (o harina común con 1 cucharada de polvo de hornear)

200 grs de azúcar

2 huevos

100 mililitros de aceite girasol o maíz

100 mililitros de jugo de naranja recién exprimido

Ralladura de 1 naranja

Cómo preparar la receta del budín

Precalentar el horno a 170°C y enmantecar y enharinar un molde para budín. En un recipiente, batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla de consistencia homogénea. Incorporar el aceite vegetal y la ralladura de naranja a la mezcla, batiendo hasta integrar. Alternar la adición de la harina y el jugo de naranja, comenzando y terminando con la harina. Mezclar con una espátula o batidor de mano hasta que los ingredientes secos se incorporen por completo. Verter la preparación en el molde. Hornear durante 40 a 50 minutos. El budín estará listo cuando al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Retirar del horno, esperar 10 minutos antes de desmoldar.

