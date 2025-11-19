Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarta de ricota se destaca dentro de las recetas de repostería más consumidas a la hora de la merienda. Su estructura de cocción tiene similitudes con la pastafrola, otra tarta clásica.

Este postre se caracteriza por dos componentes principales. La base es una masa suave, generalmente con una nota de sabor cítrico a limón. El relleno es una mezcla cremosa cuya materia prima fundamental es la ricota. Una vez terminada la cocción, la superficie es cubierta por una capa de azúcar impalpable.

La ricota también es rica nutricionalmente, suministra una fuente de proteínas, además de vitaminas A y del complejo B, junto con el mineral zinc, y se distingue por su bajo contenido en sodio, o en sus versiones con reducción de grasas para los consumidores que buscan modificar su ingesta lipídica.

Tarta de ricota receta

Ingredientes

Para la masa

2 tazas harina

1 huevo

Ralladura limón

150 grs azúcar

180 grs manteca

Esencia vainilla

Polvo para hornear

Para el relleno

400 grs ricota

2 huevos

100 grs azúcar

2 cdas harina

Cómo cocinar una tarta de ricota

Para la masa mezclar la manteca con el azúcar, huevo, esencia de vainilla y ralladura. Con la harina y el polvo para hornear hacer un hueco en el medio e incorporar la primera preparación. Crear una masa homogénea sin amasar y separar en dos, una un poco más grande que la otra. Llevar a la heladera mientras se prepara el relleno. Mezclar todos los ingredientes para el relleno con una batidora por unos minutos. Estirar la masa más grande y cubrir la base y los bordes del molde. Incorporar el relleno y por último tapar con la segunda masa. Llevar al horno a unos 180 grados por unos 35-40 minutos.

