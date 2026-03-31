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La receta original del tiramisú combina ingredientes sencillos y una emulsión cremosa. La base de este postre italiano son las vainillas, que pueden ser caseras o de paquete. En este caso, se utilizan las compradas, para agilizar el proceso.
La cuota cremosa del tiramisú se elabora a partir de queso mascarpone, que se integra con yemas de huevo y azúcar. En tanto, el cacao en polvo aporta un contraste de textura seca frente a la cremosidad interna.
El tiramisú requiere de refrigeración entre 6 y 24 horas. Este periodo permite la migración controlada de los líquidos desde el bizcocho hacia la crema y la solidificación de las grasas del mascarpone.
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Receta de tiramisú
Ingredientes
- 3 huevos
- 180 grs. de azúcar250 grs. de queso mascarpone
- 250 ml. de crema para batir
- c/n vainillas
- 300 ml. de café con leche
- 2 cucharadas de cacao puro
- 1 cucharada de azúcar
Cómo preparar la receta
- En una olla colocar el azúcar, cubrir al ras con agua y llevar a fuego medio. Hay que hacer un jarabe que será lo que se añade en caliente a los huevos. Esperar a que hierva y dejar 7 minutos más.
- Mientras se cocina el agua con el azúcar, colocar los huevos en un bol y batir hasta que tripliquen su volumen. Cuando los huevos estén listos, batir e incorporar lentamente el jarabe caliente en forma de hilo. Utilizar batidora eléctrica preferentemente. Batir hasta que el bol esté frío.
- En un bol mezclar la crema con el mascarpone batir fuerte con varillas hasta que quede se forme una mezcla cremosa.
- Unir la mezcla de los huevos a la crema del paso anterior, en tres veces, realizando movimientos envolventes para que se baje lo menos posible y asegurándonos que no quedan grumos. Reservar.
- Mezclar el café con leche, un chorrito de leche fría, el cacao y el azúcar. Utilizar un plato o una bandeja, para mojar las vainillas.
- En una fuente o molde, colocar la primera base de crema, una capa fina. Mojar las vainillas en el café y colocar una al lado de la otra sin dejar huecos vacíos.
- Una vez lista la primera capa de vainillas, echar más o menos una tercera parte de la crema, y esparcir bien por todo el molde tapando los bizcochos, luego espolvorear cacao puro. Repetir el proceso hasta completar el postre, dejando una última capa de crema. Tapar con papel film y llevar a la heladera como mínimo 3 horas.
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