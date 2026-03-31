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La receta original del tiramisú combina ingredientes sencillos y una emulsión cremosa. La base de este postre italiano son las vainillas, que pueden ser caseras o de paquete. En este caso, se utilizan las compradas, para agilizar el proceso.

La cuota cremosa del tiramisú se elabora a partir de queso mascarpone, que se integra con yemas de huevo y azúcar. En tanto, el cacao en polvo aporta un contraste de textura seca frente a la cremosidad interna.

El tiramisú requiere de refrigeración entre 6 y 24 horas. Este periodo permite la migración controlada de los líquidos desde el bizcocho hacia la crema y la solidificación de las grasas del mascarpone.

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Receta de tiramisú

Ingredientes

3 huevos

180 grs. de azúcar250 grs. de queso mascarpone

250 ml. de crema para batir

c/n vainillas

300 ml. de café con leche

2 cucharadas de cacao puro

1 cucharada de azúcar

Cómo preparar la receta

En una olla colocar el azúcar, cubrir al ras con agua y llevar a fuego medio. Hay que hacer un jarabe que será lo que se añade en caliente a los huevos. Esperar a que hierva y dejar 7 minutos más. Mientras se cocina el agua con el azúcar, colocar los huevos en un bol y batir hasta que tripliquen su volumen. Cuando los huevos estén listos, batir e incorporar lentamente el jarabe caliente en forma de hilo. Utilizar batidora eléctrica preferentemente. Batir hasta que el bol esté frío. En un bol mezclar la crema con el mascarpone batir fuerte con varillas hasta que quede se forme una mezcla cremosa. Unir la mezcla de los huevos a la crema del paso anterior, en tres veces, realizando movimientos envolventes para que se baje lo menos posible y asegurándonos que no quedan grumos. Reservar. Mezclar el café con leche, un chorrito de leche fría, el cacao y el azúcar. Utilizar un plato o una bandeja, para mojar las vainillas. En una fuente o molde, colocar la primera base de crema, una capa fina. Mojar las vainillas en el café y colocar una al lado de la otra sin dejar huecos vacíos. Una vez lista la primera capa de vainillas, echar más o menos una tercera parte de la crema, y esparcir bien por todo el molde tapando los bizcochos, luego espolvorear cacao puro. Repetir el proceso hasta completar el postre, dejando una última capa de crema. Tapar con papel film y llevar a la heladera como mínimo 3 horas.

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