Los juegos en la nieve, los cortes de luz y las dificultades para transitar, son algunas de las situaciones que los riogalleguenses recuerdan de la Nevada del Siglo.

El Grupo La Opinión Austral invitó a los vecinos a compartir sus historias de aquél invierno de 1995.

“Viví en 1995 en Río Gallegos, fue una nevada muy grande y como anécdota… salí a las 07:00 y la nieve, hasta la rodilla a una cuadra de la avenida Roca”, rememoró Gustavo Cerezo.

“Hace dos años que estaba en Gallegos, vivía en el edificio Niza. Con mi marido no podíamos abrir la puerta del edificio, cuando al fin lo logramos, se nos cayó una pared de nieve encima. Trabajaba en la EPP 44 así que no pude asistir. Desde la ventana del departamento sólo veía un manto blanco cubriendo las casas y calles, inolvidable y hermoso recuerdo”, compartió Sandra Alderete.

“Me acuerdo que alquilaba y mi mamá había venido a visitarnos y nos dijo: ‘¿Vieron cómo está afuera?’, abrí la puerta y la nieve me cubría toda la puerta hasta arriba”, describió Marcela Alejandra Triviño.

“Me levanté y mi viejo había hecho un pasillo en la vereda, la nieve acumulada era como de dos metros, se nos habían congelado los caños y sacábamos nieve en ollas y baldes para poder usar”, relató Sandra D’Acosta.

Leonor Manrique estaba en segundo año del Secundario. “Ya se terminaban las vacaciones de invierno y gracias a la nevada tuvimos unos días más de vacaciones. Tuve que salir por la ventana de mi pieza, para poder llegar al galpón que había en el patio y buscar las palas para empezar a sacar la nieve acumulada”, contó.

“Qué hermoso invierno, recuerdo que se cortaba la luz muy seguido porque se cortaban los cables por el peso de la nieve. Íbamos a comprar al Alas, cerca de la ruta y eran impresionante las montañas de nieve que había a cada lado de la calle. A mi viejo se le había quedado el auto frente a la plaza San Martín… como una semana estuvo ahí, no lo podía sacar por la nieve. ¡Tengo los mejores recuerdos de ésa nevada! Ojalá vuelva a nevar así algún día”, anheló.

Por su parte, Valeria García de Río Turbio recordó: “Nosotros recién nos levantábamos de la cama y vimos las ventanas todas cubiertas de blanco, éramos chicos, mis hermanos tenían 8, 9 y yo, 13 años. Cuando pudimos salir de casa, nos pusimos a jugar en la nieve, qué hermoso recuerdo”.

La anécdota tuvo una contraparte, “lo feo que nos pasó fue que en ese año mí papá y mi hermana mayor tuvieron que viajar a Río Gallegos para el control médico de mi sobrino, justo cumplía el primer añito el 30/07 de ese año, los cumplió en Gallegos porque no pudieron viajar a Río Turbio, no recuerdo bien la fecha en que pudieron volver”.

Nieve y obligaciones

El jueves 26 de julio muchos intentaron llegar a su lugar de trabajo, algunos lo lograron y otros, tuvieron que desistir.

“Fue terrible esa nevada, trabajaba en la estación de servicio de Zapiola y Entre Ríos y mi domicilio era en Costa Rica y Tres Lagos, me fui caminando ya que no tenía auto y no andaban los taxis, llegué empapado al trabajo”, recordó Miguel Ángel Schembri.

Por su parte, Silvia Beatriz Zannini compartió: “Trabajaba frente a Infantería de Marina, hoy el predio de la universidad, fue una sorpresa ver tanta nieve, no tenía cómo avisar al trabajo, algunos fueron caminando”.

“Tenia 20 años, era voluntaria en Piedra Buena y estaba de licencia. Mi abuelito se levanto a las 06:00 a poner la pava para el desayuno y ahí, abre la puerta, entra toda la nieve y dice: ‘Vieja’, a mi abuela, mi abuelita se levantó y dijo: ‘Uh, se vino el fin del mundo’. Nos levantamos con mi primo ‘Faby’ y salió nuestro perrito ‘Chicho’ a saltar en la nieve”, rememoró Paola Andrea Montes.

“Justo se me terminaba mi licencia y le digo a mi primito:’ ¿Me acompañas a la terminal?’. Me dijeron que estaban las rutas cortadas, llamé por teléfono a la guarnición Piedra Buena, era soldado de la primera incorporación de Batallón Ingenieros 11. Lo bueno de todo es que tuve una semana más de licencia”, destacó.