En el marco de la gira nacional “Cordillera y Mar”, que inició en Mendoza, siguió en Neuquén y continuó en Río Negro, Abel Pintos regresó a la Patagonia. Tras presentarse en Comodoro Rivadavia este viernes y en Pico Truncado, este sábado, llegará a la capital santacruceña este domingo 15 de junio a las 21:00.

“Me siento muy feliz porque hacer giras en la Patagonia, para mí, tiene un significado muy especial que trasciende lo artístico y que pasa a lo sentimental, a lo emocional, a lo personal”, manifestó Abel Pintos a Radio LU12 AM680.

En especial, sobre su regreso a la capital santacruceña, destacó: “Regresar a Gallegos me pone muy contento porque es un público al que conozco muy bien y que me conoce muy bien. Hemos compartido muchos conciertos en todos estos años y regresar al Boxing es una alegría muy grande para mí”.

El cantante, compositor y productor adelantó que ofrecerá un concierto de dos horas durante las cuales interpretará alrededor de 28 canciones.

“Son muchos años de trayectoria y con públicos de ciudades como Río Gallegos, que visitamos una vez cada dos o tres años, me gusta poder hacer el repaso para ponernos al día. Me gusta cantarles lo más reciente que haya editado, pero también repasar las canciones que nos encuentran y que nos conectan desde hace muchos años. Cada vez son más las canciones, entonces los conciertos son cada vez más largos”, explicó.

Banda sonora de Abel

Con relación a su último lanzamiento, el EP “Gracias a la vida”, contó: “Mi idea era hacer un álbum corto para ganar tiempo mientras trabajo en la composición y en la grabación de lo que va a ser mi nuevo álbum de canciones propias, creo que va a ver la luz en 2026, pero este año, de a poco, vamos a empezar a compartir canciones”.

Sobre la elección de las canciones, entre ellas “No” de Shakira y “Eres”, de Café Tacvba, señaló que son “canciones que amo, que me han marcado a mí en lo personal”.

En este sentido, compartió que “muchas veces la gente que me sigue a través de las redes sociales o cuando compartimos un momento, nos encontramos y nos damos un abrazo, me cuentan como canciones que escribí los acompañaron y marcaron distintos momentos de su vida”.

“Tenía ganas de hacer un álbum donde el público pudiera conocer las canciones que a mí me marcaron y me acompañaron en momentos especiales de mi vida. Me gusta mucho interpretar, también por eso hice este álbum”, completó.

Abel sostuvo que interpretar una canción de otro autor “es tan laborioso y tan profundo como hacer mis propias canciones. Son experiencias distintas, pero igual de conmovedoras para mí”.

Asimismo, recordó que tras una década de interpretar canciones de otros autores, descubrió lo que se sentía cantar temas propios. “Cambió rotundamente mi forma de comprender la música porque me dio mayor libertad, me dio más horizontes por descubrir y por conquistar, y esa libertad expresiva es inagotable cuando uno tiene la oportunidad de escribir su propia música“.

La trayectoria, el respeto de los colegas y de distintas generaciones, también ha propiciado colaboraciones con artistas de géneros como la cumbia, el cuarteto o el rock.

“La música me gusta más allá de los géneros, por eso soy un músico tan ecléctico y por eso, no tengo ningún inconveniente en abordar canciones folclóricas, de pop, de rock. He grabado con Las pastillas del abuelo hace no mucho tiempo o cuarteto con Luck Ra. Para mí, la música es un estímulo y es una conexión con el mundo emocional y espiritual, todo lo demás es sólo una cuestión estética”.

Hitazos patrios

Por otro lado, sobre “Alta en el cielo”, disco compuesto por ocho canciones patrias argentinas, sostuvo que “a mí me gusta verlas como nuestras canciones históricas, son las canciones que narran procesos muy importantes del crecimiento y la solidez de los símbolos de lo que significa nuestra patria, nuestro país y nuestra nación”.

“Cuando era niño me gustaba mucho cantar las canciones patrias, siempre me gustaron mucho como canciones. ‘Aurora’ o ‘Marcha de San Lorenzo’, además de estar relatando cuestiones simbólicas referidas a la historia de nuestra nación, musicalmente hablando son dos hitazos“, destacó.

“Las cantábamos antes de la escuela por así nos lo inculcaban, pero son canciones que cuando las cantás fuera de un contexto patriótico o conmemoración, cualquier día, con tu familia o en un asado, son unos temazos, las letras están buenísimas, la música es genial“.

“Me pareció que era bueno hacer un disco después de muchos años de que no se grabaran estas canciones para que también las nuevas generaciones pudieran reconectar con ellas canciones y también pudieran tener un upgrade de sonido”, explicó.

La idea de hacer este disco le surgió cuando se encontraba en el acto de su hija mayor y sonó “Aurora”. “Escuchaba y no entendía lo que pasaba con la música de de lo vieja que era la grabación. ‘¿Cómo vamos a pretender que lo que los más jovencitos puedan conectar con estas canciones si ni siquiera se entiende lo que dice la letra?’ Ahí nació la idea de hacer esta nueva grabación, en este caso no versioné las canciones, están hechas bajo la estructura e incluso, bajo el arreglo orquestal original de las canciones“.

34 conciertos

Durante la entrevista el cantante y compositor también se refirió a los 34 conciertos que brindaron junto a Luciano Pereyra durante 2024 en el Luna Park.

“Habíamos compartido más de 25 años como colegas de la música y nunca nos habíamos encontrado de esta manera. Los dos nos admiramos mucho y sentíamos un cariño relacionado a esa admiración.

En el proceso de esta de estos shows que hicimos, ganamos una gran anécdota artística y sobre todo, ganamos un amigo, al compartir mucho tiempo nos hicimos muy amigos, compartíamos cenas, almuerzos prueba de sonido, ensayo, llamado, mensaje por WhatsApp, era una comunicación diaria. Al día de hoy mi hijo Agustín le dice ‘tío Lucho’ a Luciano, se fortaleció mucho el vínculo y trascendió el vínculo como colegas convirtiéndose en un vínculo afectivo”.

“Los conciertos, para mí, fueron históricos y sin ningún lugar a dudas, marcaron un hito tanto en mi carrera como en la suya, afirmó.

En el cierre y sobre el nuevo material, adelantó que este viernes saldrá una nueva canción que compuso junto a Antoñito Molina llamada “Me subo por las paredes”.

“Es una canción muy divertida, muy linda, con muy buena energía, esa es la primera entrega de estas canciones nuevas. Cada dos meses vamos a ir editando canciones, así que supongo que la próxima será para el mes de agosto o septiembre”, mencionó.

“Gracias por recibirnos con el amor de siempre”.

A pocas horas de su llegada a Santa Cruz, Abel comentó: “A Río Turbio hace muchos años que no voy, pero tengo un hermoso recuerdo. A Piedra Buena iba a visitar a un tío mío, que Dios lo tenga en la gloria, falleció hace hace poco tiempo. Por eso digo que hacer giras por el sur para mí trasciende lo artístico y pasa un lugar emocional. A Puerto San Julián hace mucho tiempo que no voy, pero hemos ido varias veces y también he disfrutado mucho, así que me alegra mucho saber que todos van a estar presentes en el concierto de Gallegos”.

“Van a ser dos horas de música, muchas canciones de distintas épocas de estos 30 años que llevamos compartiendo, están todos invitados, es un concierto para la familia y para compartir entre todos. Gracias por recibirnos con el amor de siempre, nos vemos el domingo, falta muy poquito”, cerró Abel.

Cabe recordar que, para quienes residen en Argentina, las entradas se pueden adquirir en los sitios web www.linke-arte.com o www.abel.art en tanto que quienes residen en Chile y tengan alguna dificultad para la compra online, habrá entradas en venta en puerta.