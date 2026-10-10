El móvil de La Opinión Austral estuvo presente en una nueva capacitación del programa provincial Activá tu Huerta, una iniciativa del Consejo Agrario Provincial que busca acercar conocimientos sobre producción de alimentos y educación ambiental a la comunidad de Río Gallegos.

Daniela Colinao, a cargo de la capacitación, explicó que la propuesta está dirigida tanto a quienes ya tienen una huerta como a quienes quieren iniciarse en la actividad. En esta oportunidad, participaron referentes de distintas Cáritas de la ciudad, con el objetivo de que puedan transmitir lo aprendido a las comunidades que acompañan.

“Es un programa provincial donde se hace la educación a las personas que hacen huerta y a las que no hacen huerta. En este caso, estamos haciendo para que aprendan”, señaló Colinao.

La capacitación incluye la entrega de un kit con 16 variedades de semillas, entre ellas habas, arvejas, acelga, perejil y lechuga. La propuesta busca que los participantes conozcan qué pueden plantar, en qué época y de qué manera hacerlo para aprovechar los recursos disponibles.

La capacitación fue realizada por Daniela Colinao del Consejo Agrario Provincial. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Cómo organizar y mantener una huerta

Durante el encuentro se abordaron cuatro ejes vinculados con la planificación y el cuidado de los cultivos: la elección del lugar, la preparación del suelo y el sustrato, el compostaje y la producción de alimentos y semillas.

Uno de los aspectos centrales es identificar las condiciones de cada vivienda antes de comenzar. La disponibilidad de agua, la distancia hasta una canilla y las posibilidades de riego son factores que deben considerarse para organizar la huerta.

En ese sentido, Colinao destacó la importancia del compostaje como herramienta para mejorar las condiciones del suelo y ayudar a retener la humedad, especialmente en lugares donde el acceso al agua es limitado.

También se responden consultas frecuentes sobre el uso de lombrices en el compost, los tiempos necesarios para prepararlo y las alternativas para aprovechar los materiales disponibles.

“Si yo no lo voy a hacer, también puedo dárselo a otra persona que sí lo haga”, explicó la capacitadora sobre la importancia de aprovechar las semillas entregadas y compartir los conocimientos adquiridos.

El desafío de cultivar en el clima de Río Gallegos

El viento, las bajas temperaturas y las heladas suelen generar dudas entre quienes consideran iniciar una huerta en la capital santacruceña. Frente a estas condiciones, la capacitación propone distintas alternativas para adaptar los cultivos al espacio y al clima.

Entre las opciones mencionadas se encuentran los microtúneles, que permiten proteger las plantas del viento, los invernaderos y los canteros al aire libre.

“Nosotros lo que necesitamos para la huerta son mínimamente cuatro horas de sol”, precisó Colinao. Por eso, remarcó que la elección del lugar es fundamental para que las plantas puedan desarrollarse.

La iniciativa también apunta a demostrar que no es necesario contar con grandes superficies para comenzar. Durante la jornada se realizan ejemplos prácticos para que los asistentes puedan llevarse ideas y aplicarlas en sus hogares, incluso mediante el uso de bidones.

Esta capacitación ya se realizó en diferentes puntos de Santa Cruz. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Cómo participar de Activá tu Huerta

Las capacitaciones se organizan a partir de la solicitud de referentes barriales e instituciones. Según explicó Colinao, ya se realizaron encuentros en sectores como Bicentenario 4 y San Benito, además de actividades en los Centros Integradores Comunitarios.

Algunas jornadas son abiertas a toda la comunidad. Para conocer las próximas fechas y los lugares de realización, se pueden consultar las publicaciones en las redes sociales del Consejo Agrario Provincial.

Cada encuentro dura aproximadamente dos horas e incluye el registro de los participantes, la capacitación y la entrega de los kits.

“Lo ideal es que la gente se vaya con el conocimiento adquirido”, sostuvo Colinao, quien señaló que durante las charlas también se realizan preguntas para comprobar que los contenidos hayan sido comprendidos.

La propuesta busca que las semillas entregadas se utilicen y que los conocimientos puedan circular entre vecinos e instituciones. “La idea es que nos vayamos con el conocimiento y por lo menos con la chispa de que se puede hacer acá en Río Gallegos”, concluyó.