En la previa de un partido que mantiene en vilo a millones de argentinos, La Opinión Austral recorrió distintos puntos de Río Gallegos para tomarle el pulso a una ciudad que vive la jornada con expectativa, nervios y muchas cábalas.

Uno de los puntos más concurridos durante la mañana fue la sucursal de La Anónima. Allí se observó un constante movimiento de vecinos entrando y saliendo con bolsas cargadas, ultimando detalles para el almuerzo, el asado o la reunión que acompañará el encuentro decisivo.

Entre ellos estaba Alex, un vecino que admitió que las compras son una forma de distraerse mientras espera el inicio del partido.

“Estoy comprando cosas para distraerme un poco”, contó entre risas. Aunque aseguró que hoy no siente los mismos nervios que en otras finales, reconoció que prefiere ver el encuentro solo. “Lo he hecho casi toda la vez anterior y también en el Mundial pasado. Trato de mirarlo tranquilo”, explicó.

Lejos de las cábalas tradicionales de camisetas y banderas, Alex tiene su propia fórmula. “Trato de no usar nada de Argentina. Esa es mi cábala”, señaló.

A la hora de arriesgar un resultado, no dudó: “Gana Argentina 2 a 1. Va a ser un partido difícil porque España es un gran equipo y por algo llegó a la final”.

Mientras tanto, el movimiento comercial reflejaba el clima que se vive en toda la ciudad. Algunos vecinos se llevaban bolsas de carbón, anticipando los tradicionales asados mundialistas, mientras otros aprovechaban las últimas horas antes del cierre de los comercios.

Domingo bajo cero

Durante la recorrida, La Opinión Austral también dialogó con Claudio, un vecino que no estaba haciendo compras sino aprovechando las primeras horas del día para caminar por el centro de la ciudad.

“Salí a caminar, está frío”, comentó. Con las calles cubiertas de hielo y extremadamente resbaladizas, explicó que debe tomar recaudos especiales para desplazarse. “Ando con suelas con clavos porque está muy resbaloso. Se puede caminar hasta el mediodía, después se pone más difícil”, señaló.

Respecto de la final, aseguró sentirse confiado en el equipo de Lionel Scaloni. “Veo al técnico y a los jugadores muy confiados. Haber ganado tantas cosas en estos años nos da mayores posibilidades”, analizó.

A la hora de pronosticar el resultado, coincidió con muchos de los vecinos consultados durante la mañana. “Uno o dos a cero para Argentina”, arriesgó.

El vecino también reveló que mantiene contacto con amigos españoles y que durante las últimas horas intercambió mensajes sobre la final. “Tengo amistades en España y hablé con tres personas. Los que son del Real Madrid son bastante antimessi, así que no están muy a favor nuestro”, comentó entre risas.

La confianza de Claudio se sumó a una tendencia que se repitió a lo largo de la recorrida: la mayoría de los vecinos consultados imaginan una victoria argentina por uno o dos goles de diferencia.

Servicios paralizados

Desde la Municipalidad y las empresas de servicios también se anunciaron modificaciones especiales para la jornada. Según se informó, el servicio de City Bus se suspenderá a partir de las 16 horas, coincidiendo con el inicio del encuentro, mientras que las sucursales de La Anónima cerrarán sus puertas desde las 15 para que trabajadores y clientes puedan seguir el partido.

La previa se desarrolla además en medio de una jornada marcada por las bajas temperaturas. Con una sensación térmica cercana a los 10 grados bajo cero y calles resbaladizas por las condiciones climáticas, muchos vecinos decidieron salir temprano para realizar las compras necesarias antes de refugiarse en sus hogares.

La expectativa es total. Entre cábalas, asados, reuniones familiares y la esperanza intacta de volver a tocar la gloria, Río Gallegos vive horas especiales. Incluso el frío parece quedar en un segundo plano frente a la ilusión de una nueva consagración. Mientras algunos ya imaginan una posible caravana por las calles de la ciudad, todos coinciden en algo: hoy la atención estará puesta exclusivamente en lo que ocurra desde las 16 horas, cuando Argentina y España definan al campeón del mundo.

Del otro lado estará España. Del lado argentino, el sueño de defender la corona mundial y seguir haciendo historia.