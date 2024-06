Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un gesto solidario que captó la atención de todos en redes sociales, una vecina de Río Gallegos lanzó una campaña a través de Facebook para fabricar refugios improvisados, o “cuchitas”, utilizando materiales reciclables.

En diálogo con La Opinión Austral, Vanina la iniciadora del proyecto detalló: “Estoy pidiendo donaciones de materiales reciclados como botellas, cartón, plásticos, alambres, mantas y otros, que serán utilizados para construir las cuchitas. Una vez terminadas, las voy a entregar en varios puntos de la ciudad donde se encuentren perros sin hogar“.

“Recién ayer viernes, se me ocurrió la idea, y hoy me ocupé de buscar las donaciones que me ofrecieron”, comentó. “Mañana arranco a trabajar en las cuchitas. En el pasado ya hice algunas, por lo que me es fácil, espero tener algunas listas para el lunes o martes“.

Subrayando la importancia del alambre en el proceso de construcción, mencionó: “Voy a necesitar alambre para asegurar las botellas y garantizar que las cuchitas sean sólidas, ya que todos los materiales son reciclables”.

Esta iniciativa resonó fuertemente entre los residentes de Río Gallegos, generando una respuesta positiva de la comunidad que se unió para apoyar la causa. Aquellos interesados en colaborar pueden contactarse a través del número 2966-222293 para brindar sus donaciones.