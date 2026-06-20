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La muerte de Eduardo Javier “Panta” Borel generó numerosas muestras de pesar en Río Gallegos y distintos puntos de Santa Cruz. Entre quienes lo despidieron estuvo el padre Daniel Ferrari, administrador parroquial de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, quien además de oficiar la misa en su memoria compartió en exclusiva con La Opinión Austral un sentido mensaje dedicado a quien definió como un amigo.

La ceremonia religiosa se realizó en la ciudad de Río Gallegos y reunió a familiares, amigos, vecinos y personas vinculadas al ámbito aeronáutico, quienes acompañaron con oraciones y recuerdos el último adiós al piloto. Sus restos serán sepultados a las 13 horas en el cementerio de Río Gallegos.

En diálogo con La Opinión Austral, Ferrari expresó el dolor que le provocó la partida de Borel y destacó tanto su trayectoria como sus cualidades humanas.

El mensaje completo de Daniel Ferrari para despedir a “Panta” Borel

“Hoy despido con profundo dolor a un querido amigo Panta Borel, un hombre que supo ganarse el cariño y el respeto de todos. Gran piloto, apasionado de los cielos, pero aún más grande como persona, por su nobleza, su sencillez y su permanente disposición para tender una mano amiga”, manifestó el sacerdote.

Las palabras reflejaron el vínculo personal que mantenía con Borel y el reconocimiento hacia una figura ampliamente conocida en la comunidad local.

Ferrari recordó además la manera en que el piloto transitó su vida y las huellas que dejó en quienes compartieron momentos con él.

“Panta vivió con la valentía de quien sabe enfrentar los desafíos y con la alegría de quien valora la amistad y la vida. Quienes tuvimos la fortuna de conocerlo conservaremos para siempre su recuerdo, sus enseñanzas y los momentos compartidos”, señaló.

La fe de Eduardo “Panta” Borel y su devoción por San Expedito

Durante su mensaje, el sacerdote también hizo referencia a la dimensión espiritual de Borel, destacando una devoción religiosa que, según indicó, formaba parte importante de su vida cotidiana.

“Hombre de fe, fue un devoto de San Expedito, a quien acudía con confianza en las dificultades y en las causas urgentes”, expresó.

19 de julio de 2022, Eduardo mostraba en redes su devoción por San Expedito.

La referencia adquirió un significado especial para quienes conocían la relación de “Panta” con la aviación, actividad que desarrolló durante años y que lo convirtió en una figura reconocida dentro del ambiente aeronáutico de Santa Cruz.

La misa de despedida en Río Gallegos

La celebración religiosa tuvo lugar en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y estuvo marcada por momentos de recogimiento, oración y acompañamiento a la familia.

Durante la misa, los presentes compartieron recuerdos y homenajes a quien muchos conocieron por su apodo, “Panta”, nombre con el que era identificado por amigos, colegas y vecinos de la capital santacruceña.

El comandante Eduardo Javier Borel.

En ese contexto, el padre Ferrari elevó una oración por el eterno descanso de Borel y por el consuelo de sus seres queridos.

“Mientras lo despedimos, elevamos una oración por su eterno descanso y agradecemos por el regalo de su amistad. Que el Señor lo reciba en su Reino y conceda consuelo y fortaleza a todos los que hoy sienten su partida”, expresó.

La ceremonia se desarrolló en un clima de respeto y acompañamiento, con la presencia de personas que quisieron acercarse para despedir al piloto y acompañar a su familia en un momento de profundo dolor.

“Que tengas cielos serenos y un vuelo eterno en la paz de Dios”

El mensaje de Daniel Ferrari concluyó con una frase que sintetizó tanto la pasión de Eduardo “Panta” Borel por los aviones como la esperanza cristiana expresada durante la ceremonia religiosa.

“Hasta siempre, querido Panta. Que tengas cielos serenos y un vuelo eterno en la paz de Dios. Amén”.

La imagen elegida por el sacerdote remite directamente a la actividad que marcó gran parte de la vida de Borel. Para quienes lo conocieron, el vuelo fue mucho más que una profesión o una afición: fue una parte central de su identidad.

Un adiós acompañado por familiares, amigos y vecinos

La despedida de Eduardo “Panta” Borel reunió a personas de distintos ámbitos que compartieron momentos de su vida. Familiares, amistades, compañeros y vecinos participaron de la misa celebrada en Río Gallegos para rendir homenaje a quien dejó una huella en la comunidad. Sus restos serán sepultados este sábado a las 13 horas.

Las palabras pronunciadas por Daniel Ferrari durante la ceremonia y en su mensaje exclusivo para La Opinión Austral reflejaron la relación de amistad que los unía y permitieron reconstruir algunos de los rasgos que quienes lo conocieron recuerdan de él: su cercanía, su vínculo con la aviación, su fe religiosa y el valor que otorgaba a la amistad.

Con la misa celebrada en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y el acompañamiento de la comunidad, Río Gallegos despidió a Eduardo Javier “Panta” Borel, mientras familiares y allegados continúan recordándolo a través de las experiencias y momentos compartidos a lo largo de su vida.

El mensaje de despedida de su esposa: “Fuiste el piloto de mi vida estos años”

Además de las muestras de afecto expresadas durante la misa realizada en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la despedida de Eduardo “Panta” Borel también tuvo un capítulo especial en las redes sociales, donde su esposa y compañera de vida, Pipi Mallo, publicó un extenso mensaje dedicado al piloto.

A través de una emotiva carta abierta, agradeció el acompañamiento recibido por la familia y recordó el lugar que Borel ocupó en su vida, en la de sus hijos y en la de quienes compartieron distintos momentos junto a él.

“Ahora sí, una vez más, buen vuelo amor. Acá quedamos esperando que desde donde estés nos veas sonreír, recordándote y guiándonos en los momentos de nuestro recorrido, cada uno de los que tuvo el privilegio de compartir esta vida con vos, como hijo, como padre, como marido, tío, hermano y como amigo”, escribió.

En otro tramo del mensaje, destacó el legado afectivo que deja entre sus seres queridos.

“Nos dejás mucho. Mucho amor para seguir. A mí me dejás lo más valioso y de lo que digo: qué suerte que te elegí o que llegaste a mí para ser el papá de mis hijos. Me dejás gestos, miradas, abrazos en donde te voy a encontrar más de una vez que te necesite. Vas a estar por siempre y para siempre”, expresó.

La publicación también incluyó palabras de agradecimiento para las personas que acompañaron a la familia desde que se conoció la noticia de su fallecimiento.

“Agradecida de todo el amor que nos dieron con cada mensaje las personas que nos rodean y que te rodearon a lo largo de tu vida. Porque de cada mensaje, cada guiño, cada abrazo, me dice que sé que no me dejás sola, porque hay una red, amor, que no te das una idea. Tremenda. Así que va a ser difícil que nos caigamos”, manifestó.

Mallo también recordó el papel que ocupó Borel en su vida personal y familiar durante los años que compartieron juntos.

“Fuiste el piloto de mi vida estos años. El piloto de mi amor. Mi refugio, mi compañero, mi amor”, escribió.

En su despedida, enumeró además los distintos nombres y roles con los que era conocido por familiares, amigos y allegados.

“Te van a recordar como Edu, comandante, Panta, Pantex, el tío, el papá de Rena y Fran. El hijo de Emma y Pinda, entre otras más, y te vamos a encontrar en cada recuerdo que esas personas también tengan de vos”.

La esposa del piloto también hizo referencia a quienes lo precedieron en la partida y a la pasión por la aviación que marcó gran parte de su vida.

“Vas a estar bien, lo sé. Hay muchos arriba con los que vas a hacer de las tuyas, seguir hablando de aviones, poniéndolos al día con todo lo que pasó acá mientras ellos no estaban”, señaló.

Finalmente, cerró el mensaje con una despedida atravesada por la esperanza del reencuentro y el recuerdo permanente.

“Buen vuelo amor. Acá quedo esperando que cuando nos volvamos a encontrar tenga mucho para contarte de todos los logros y de lo enorme que son nuestros hijos. Yo sé que nada es casual y que cada 19 o cada vez que vuele te voy a encontrar en donde vos eras feliz haciendo lo que amabas. Te amo por siempre”.

Las palabras de Pipi Mallo se sumaron a las numerosas expresiones de afecto que recibió la familia de Eduardo “Panta” Borel durante las últimas horas y reflejaron el impacto que su partida dejó entre quienes compartieron con él distintos momentos de su vida.