La asociación Buen Día Vida cumplió 28 años de trabajo en Río Gallegos y atraviesa esta fecha con una mirada puesta en el crecimiento de la institución y en el acompañamiento a quienes transitan un diagnóstico de cáncer.

Este 30 de septiembre, el grupo de mutua ayuda de pacientes oncológicos Buen Día Vida celebró 28 años.

Durante el izamiento dominical realizado este domingo, en el cual fueron convocados en el marco de su aniversario, integrantes de la organización contaron cómo fueron estos años de trabajo y cuáles son las actividades que actualmente desarrollan en su sede.

“Para nosotros particularmente es un gran crecimiento para el grupo Buen Día Vida, que se formó en el año 1998”, destacó Marco Centeno en dialogo con La Opinión Austral. En ese sentido, recordó que inicialmente el espacio estuvo destinado principalmente a brindar asistencia a pacientes con cáncer y que, con el paso del tiempo, la propuesta se amplió.

Sede propia

Uno de los principales cambios llegó en 2023, cuando la asociación pudo contar con un espacio propio. Hasta entonces, sus integrantes habían trabajado en lugares prestados, entre ellos el Alzer y el CIC Belén.

“Antes igual trabajábamos, del mismo modo, mucho más sacrificados. Ahora tenemos nuestra casa y tenemos ya más organizado el taller de pelucas”, explicó Blanca González

La sede permitió ampliar las propuestas destinadas a la comunidad. Durante la semana se desarrollan diferentes talleres y encuentros: los lunes funciona el espacio de pelucas junto a peluqueros solidarios; los martes se realiza el taller de tejido y telar; los miércoles tiene lugar la reunión terapéutica; los jueves se trabaja en actividades de estimulación cognitiva y los viernes y sábados se confeccionan gorros y turbantes.

La institución recibe tanto a pacientes que se encuentran atravesando un tratamiento como a quienes están en remisión. “Siempre van a encontrar una tacita de café, una tacita de té, para acompañarnos”, señalaron.

Blanca González. FOTO: JUAN PALACIOS/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Las necesidades de la asociación

Si bien valoraron lo conseguido, desde Buen Día Vida remarcaron que todavía existen necesidades vinculadas a la infraestructura. Entre ellas mencionaron la falta de gas, oficinas y un cerco perimetral.

También señalaron que resta completar la documentación para que tanto el terreno como la infraestructura queden formalmente a nombre de la asociación.

“Las falencias son muchas, obviamente, sobre todo el gas. Nosotros no tenemos gas, entonces sobre todo lo que tenemos es eléctrico”, explicó González, aunque destacó el acompañamiento recibido y el avance logrado con el esfuerzo de la comunidad.

Izamiento dominical en el centro de Río Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Convocatoria para donar cabello

Uno de los trabajos centrales de Buen Día Vida es la elaboración de pelucas para pacientes que atraviesan tratamientos oncológicos. Para eso, la organización necesita donaciones de cabello de al menos 30 centímetros.

La asociación cuenta con siete peluqueros solidarios que participan de la campaña “Mechón de Amor”, mediante la cual se recolectan mechones que luego son utilizados para confeccionar las pelucas.

La propuesta no implica necesariamente cortar todo el cabello. “Son mechoncitos chiquititos y vamos juntando. Después, para eso nos sirve para hacer pelucas”, explicaron los integrantes.

También se reciben telas de modal elastizado y algodón para la confección de gorros y turbantes, especialmente porque el cuero cabelludo puede presentar mayor sensibilidad durante los tratamientos.

Este domingo, además, la campaña tendrá una jornada especial en el paseo Buena Vibra, que se realizará en el Atlético Boxing Club donde los peluqueros solidarios estarán desde las 14 hasta las 20:30 para quienes quieran realizar una donación de cabello.

Blanca González y Marcos Centeno, miembros de la asociación. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Actividades y nuevos encuentros

Desde la asociación también adelantaron que octubre será un mes de intensa actividad, con diferentes propuestas vinculadas a la concientización y acompañamiento.

Además, para el 6 y 7 de noviembre está previsto un encuentro internacional en el Centro Chileno, con la participación de integrantes de grupos de ayuda mutua de Punta Arenas, Puerto Natales y distintos puntos de Santa Cruz.

El objetivo será compartir experiencias y herramientas con organizaciones que también comenzaron a trabajar en el acompañamiento a pacientes oncológicos.

“Es muy lindo que la gente se acerque, porque el cáncer no contagia. Si se acercan y se enteran, va a ser mucho menos temeroso el hecho de sentir el diagnóstico”, expresaron desde Buen Día Vida.

La sede de la asociación está ubicada en Sara Mignone de Oliveira 516, detrás del barrio de los docentes. Permanece abierta principalmente durante la tarde, entre las 14 y las 17, para quienes necesiten acompañamiento, quieran conocer las actividades o colaborar con la institución.