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Vecinos del barrio Belgrano y otros sectores de la zona oeste de Río Gallegos continúan con inconvenientes en el servicio eléctrico luego del corte general registrado durante la madrugada.

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que la empresa transportadora de energía logró restablecer el suministro en gran parte de la ciudad. Sin embargo, el Centro Distribuidor N°3 (CD 3) permanece fuera de servicio debido a una falla detectada en una línea de 33 kV.

El organismo provincial indicó que los equipos continúan trabajando para resolver la situación y recuperar la normal prestación del servicio en los sectores que dependen de esa instalación.

Qué zonas abastece el Centro Distribuidor N°3 de SPSE

El Centro Distribuidor N°3 de Servicios Públicos Sociedad del Estado tiene una función clave dentro del sistema eléctrico de Río Gallegos, ya que abastece principalmente a sectores de la zona oeste y sudoeste de la ciudad.

La instalación se encuentra ubicada en la intersección de las calles Potosí y Diego García, desde donde distribuye energía a distintos barrios y áreas de influencia.

Entre los sectores alcanzados por este centro distribuidor se encuentran:

Barrio Belgrano.

Barrio Marina.

Barrio Gaucho Rivero.

Zona de Chacras.

Sectores aledaños de la zona oeste de Río Gallegos.

Por esta razón, una falla en esta infraestructura puede generar interrupciones o complicaciones en el suministro eléctrico de esos barrios.

La Reserva Fría continúa activa para reforzar el sistema eléctrico

Ante la situación generada por la falla y las dificultades que atraviesa la infraestructura eléctrica debido al clima, SPSE informó que la Reserva Fría continuará operando en condición de isla.

Este sistema de respaldo permite contar con generación alternativa ante posibles inconvenientes y responder frente a eventuales interrupciones que puedan presentarse en la red.

La medida preventiva busca sostener la estabilidad del servicio mientras continúan las tareas técnicas sobre el sistema afectado.

Usuarios reportaron cortes intermitentes durante la mañana

Durante las primeras horas de la mañana, vecinos de distintos puntos de Río Gallegos registraron cortes intermitentes del suministro eléctrico.

Aunque el servicio había comenzado a recuperarse en gran parte de la ciudad, algunos sectores continuaron con interrupciones vinculadas al funcionamiento del sistema y las tareas operativas.

SPSE explicó que la red eléctrica continúa comprometida por las condiciones meteorológicas vigentes, con presencia de bajas temperaturas y factores climáticos que pueden afectar la infraestructura.

SPSE pidió cuidar el consumo de energía eléctrica

Desde el organismo solicitaron a los usuarios realizar un uso responsable y racional de la electricidad, evitando consumos excesivos que puedan afectar la estabilidad y distribución del servicio.

La recomendación se da en un contexto de alta demanda energética, especialmente por las bajas temperaturas registradas en Río Gallegos y el uso extendido de equipos eléctricos de calefacción.

“El sistema eléctrico continúa comprometido debido a las condiciones climáticas vigentes”, señalaron desde SPSE, al tiempo que pidieron colaboración a la comunidad.

Continúan los trabajos para normalizar el servicio

Mientras los equipos técnicos avanzan sobre la falla en la línea de 33 kV, el sistema permanece bajo monitoreo permanente.

La empresa transportadora logró recuperar gran parte del suministro, aunque el funcionamiento del Centro Distribuidor N°3 sigue siendo el principal punto de atención para los sectores que aún presentan inconvenientes.

Desde Servicios Públicos agradecieron la comprensión de los usuarios y remarcaron que se mantienen las tareas necesarias para lograr la normalización completa del servicio eléctrico en Río Gallegos.

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