Otro balde de agua fría para el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de Santa Cruz que dirige el diputado Eloy Echazú, alfil del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, en la legislatura provincial.

Esta vez fue el diputado Daniel Peralta el que presentó la renuncia al bloque. Fue 24 horas después que se conociera la salida de su par, el diputado por el pueblo de El Calafate, el Bellonista Carlos Alegría.

“Me dirijo a usted a fin de comunicarle mi renuncia a el bloque que preside“, comienza la nota dirigida a Echazú, a la que tuvo acceso La Opinión Austral. “Como dije cuando renuncié a la presidencia de este, con la que mis colegas me honraran, el Peronismo necesita un fuerte debate sobre nuestra estrategia ante las políticas que llevan adelante los gobiernos provincial y nacional, que lastiman y agreden el tejido social“, afirmó.

Daniel Peralta y Javier Belloni fueron aliados en las elecciones de 2023.

Más adelante, subrayó: “Mi posición es pública: No puedo, no debo, ni quiero participar en ningún esquema de acuerdos con NADIE, fuera de la estrategia que discuta nuestro espacio político. Sin embargo, hace diez meses que asumimos y la discusión nunca fue iniciada, mucho menos discutida respecto acómo nos paramos hacia adentro, convocando a todos para luego ejercer la oposición que nos demanda la sociedad”.

Sigue en el peronismo

En ese mismo tono, el exgobernador expresó: “No alcanzan los esfuerzos individuales, hay numerosas voces que nos piden más y mejor articulación” y añadió: “Tenemos compañeros electos con mucha legitimidad de votos gobernando intendencias. Ellos deberían ser el motor de la búsqueda de los consensos. No puede ser que los ‘egos’ y ‘dedos’, otra vez, amenacen no solo las elecciones futuras sino también nuestra legitimidad con la gente. Hay que abrir los consejos locales a la militancia y volver a la esencia movimientista, que es lo que somos”.

En otro tramo de la carta, Peralta aclaró que no pasará al oficialismo ni a ocupar cargos en el gobierno provincial. “No me voy a ningún espacio distinto al nuestro, lo digo porque empezaran los nefastos operadores con plumas pautadas a plantear cualquier cosa. El agravio pago debe terminar, ya que eso también divide. A muchos, como a mí, no nos interesa; porque vemos bajo el agua y conocemos los métodos y quien los ejerce. Son aquellos que después salvo el dedo, no los elige nadie y jamás aceptan responsabilidad alguna”, sostuvo.

Para finalizar , reiteró que “esta renuncia debe evaluarse, si interesa, COMO UN NUEVO llamado a que los que se probaron y fueron votados por la sociedad se junten y convoquen a la unidad de acción y concepción; y a partir de allí tenga el bloque y los diputados líneas de acciones concretas y una estrategia política clara“.

Y manifestó: “’El peronismo no traiciona‘, dije una vez, ganando una fuerte interna. Y lo reitero otra vez, porque también he perdido muchas veces de lo que fui, y también con el honor de haber gobernado nueve años mi provincia, sobre lo que todos tendrán su opinión favorable o no. Pero esa experiencia y la de mi propia vida personal me da una pequeña dosis de autoridad para tener libertad de acción. Le pido transmita a mis compañeros de bancada mi saludo fraternal. Les mando un abrazo”, señaló.