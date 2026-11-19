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El 17 de noviembre de 2006, Ariel Silguero fue ordenado sacerdote por el entonces obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Juan Carlos Romanin, en Ushuaia.

Tras haber concelebrado misas con León XIV en el Monumento de los Españoles y en la Basílica de Luján durante la visita del papa a la Argentina, este martes, Silguero cumplió 20 años de sacerdocio.

En la Catedral “Nuestra Señora de Luján” y acompañado por la comunidad, celebró una misa de acción de gracias.

Durante la homilía, se refirió al lema que eligió para la ordenación sacerdotal: “Solo por hoy anunciaré tu misericordia, Señor”. “Para mí la misericordia empapó y empapa toda mi existencia. No entiendo a Jesús de otra manera. Él me amó, se entregó por mí, él me perdonó, él me perdona y estoy seguro de que me seguirá perdonando. Él sana día a día todas mis heridas. Él sana nuestros dolores. Él sana nuestro corazón”, marcó.

“La otra palabra que elegí en el lema es la palabra anunciar. Me gustó mucho cuando el lema de la visita del papa tenía esta palabra. Bienvenidos todos, vayan y anuncien. La fe en Jesús es un regalo que se debe compartir. No podemos guardar tremendo regalo, tremendo tesoro en nuestro corazón y no compartirlo con los demás”, señaló.

La misa de acción de gracias tuvo lugar este martes en la Catedral “Nuestra Señora de Luján”.

“A veces por miedo, a veces por el qué dirán, a veces por vergüenza, nos guardamos este tesoro. Por eso la palabra anunciar me parece fuerte también para mi vida sacerdotal. Y esa misión empezó justamente en una capilla”, señaló.

Recordando su llamado a la vocación, contó: “Cuando tenía 19 años, en la capilla de mi barrio, en un retiro de jóvenes de confirmación, ahí el señor me regaló su espíritu. Ahí el señor me hizo experimentar su amor. En esa capilla de mi barrio recibí la gracia del encuentro personal con él”.

“Todavía hoy recuerdo el lugar específico, el lugar donde estuve, donde recibí ese amor, donde recibí su espíritu. Desde ese día su amor jamás se alejó de mí”, recordó sobre la Capilla “Nuestra Señora de la Paz”, donde participaba del grupo juvenil Salmo 23.

20 años de servicio

Silguero también realizó un repaso por los diferentes lugares que transitó durante estas dos décadas.

“Dios me ha regalado servirle en múltiples servicios, desde una parroquia, colegio, seminario, formación sacerdotal, con los jóvenes, como colaborador de los obispos en distintos servicios, etc. En cada servicio siempre he puesto mi esperanza en Jesús”.

“Cada servicio para mí fue una oportunidad y es una oportunidad para dar a conocer a Jesús. La Iglesia como madre me enseñó a mirar con mirada amplia, me enseñó que la Iglesia no se agota en mi grupo parroquial, en mi pequeño grupo, sino que me hizo ver y me hace ver a la Iglesia más amplia, la diócesis, la región patagónica, el país, el mundo”, manifestó.

“Gracias al Espíritu Santo que me ha regalado en estos 20 años y que me regala siempre su gracia, puedo entender que la Iglesia es universal y que el servicio es para toda la Iglesia. Por eso insisto mucho en romper con esa idea del capillismo y encerrarnos en nuestras propias miserias y, a veces, en las mundanidades eclesiales. Los que me conocen un poquito más de cerca saben que en lo privado y en el ambiente de decisión y de consejo, soy bastante directo, no me guardo nada”.

En este sentido, sostuvo: “Aprendí que las cosas se deben decir en los ambientes donde corresponde, con firmeza, esa firmeza que nos regala el Espíritu. Cuando me preguntan dónde aprendí a decir las cosas a veces más difíciles, que a veces no siempre es agradable decir, porque queremos quedar bien, a veces siendo un poco medio falsos por no decir lo que el Espíritu nos invita a decir, yo les recuerdo siempre que a mí me tocó decir a mi papá que Cristian, mi hermano, murió entonces decir la verdad con dureza y por otro lado, con ternura, y lo aprendí a los golpes en ese momento cuando le dije a mi papá que mi hermano había muerto”.

“A mí me tocó decir a mi papá que Cristian, mi hermano, murió”. ARIEL SILGUERO, SACERDOTE

“Después de ese momento, todas las verdades que tenga que decir en la vida que me toque es nada en comparación con ese momento. Ahí aprendí a decir la verdad, aprendí a decir lo que me parece, todo lo demás es menor a esa experiencia que tuve”, reconoció.

Silguero explicó que “de ahí nace, de alguna u otra manera, esa fuerza que tengo para decirlo con simpleza pero con realidad lo que a veces pienso, me puedo equivocar, por supuesto, pero que con sinceridad hay que decirlo”.

Casi en el cierre de la homilía, dio a conocer su deseo de misionar en otro continente. “En estos 20 años hay un lugar donde todavía no he ido y que fue el motor que me movilizó y que me animó a venir a la Patagonia, que es ser misionero en Asia. El continente asiático siempre fue el lugar de mi oración personal y donde sentí en algún momento esa llamada y que esa misión adyacente, que sigue viva, lo voy plasmando en los servicios que me toca realizar aquí en la Patagonia y en la Iglesia en general, donde siento que el señor me invita a vivir la fidelidad y que en cada lugar donde voy simplemente tengo que anunciar a Jesús”.