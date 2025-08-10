Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En los últimos días al menos tres pedidos de dadores de sangre circularon a través de las redes sociales ante el requerimiento de pacientes internadas y/o que serán intervenidas quirúrgicamente.

Paula Andrea Carrillo, integrante de Guerreras Rosa del Viento está requiriendo donantes de 0 (-). También se difundió el pedido para Cristina “La Colo” Coronel, reconocida enfermera jubilada y activista por los derechos laborales y de los jubilados, para quien se precisaban donantes 0 Rh (+) ó (-).

“Cercano a mediados de agosto y analizando la situación en retrospectiva, nuestro banco, si bien en ningún momento tuvo carencia, si hemos visto disminuir nuestro stock habitual y esto se debe a una cuestión estacional. Todos los años vemos disminución de donantes de sangre en los meses de enero-febrero y julio debido al tiempo de vacaciones y recesos”, manifestó el Dr. José Gutiérrez, jefe del Centro Regional de Hemoterapia, a La Opinión Austral.

“Al disminuir la población por vacaciones, disminuye el número de donantes de sangre. Por ello hemos tenido colectas externas de sangre y si bien, las necesidades fueron y son las mismas, nuestro banco hoy tiene stock asegurado“, señaló.

Asimismo, dio a conocer que “el punto de trabajo más neurálgico es el de unidades de sangre Factor Rh (-) negativo, esto es lógico teniendo en cuenta el porcentaje de personas que tienen sangre factor Rh (-) negativas”.

“Si bien hemos tenido pacientes Rh (-) simultáneamente, hemos buscado donantes para cubrir estas necesidades. Hemos pedido por distintos medios donantes de sangre y hemos conseguido satisfacer estas necesidades”, acotó el profesional.

En este contexto, el Dr. Gutiérrez afirmó: “Hoy en día, con el stock está recuperado. Venimos de una colecta externa de sangre en la Escuela de Suboficiales de la Policía de la Provincia, aprovecho para agradecer a todos, a sus autoridades y a cada uno de los donantes que participaron de ella”.

“Sin dudas el trabajo realizado por todo el equipo del Centro Regional de Hemoterapia ha dado los resultados esperados”, acotó.

El Programa de Promoción de la Hemodonación realizó una colecta externa con buenos resultados.

Gutiérrez recordó que “el trabajo del Banco de Sangre sólo es posible si se realiza en conjunto con todos los ciudadanos, el banco es de todos y como es tejido irremplazable no es posible obtenerlo de otra manera que no sea mediante la acción solidaria de los donantes de sangre”.

“Necesidades siempre hay y la realidad cambia todos los días, por eso es necesario que constantemente trabajemos sobre la necesidad de ampliar nuestra base de donantes voluntarios, altruistas y que donen frecuentemente”, concluyó.

Cómo donar

Quienes deseen colaborar como donantes de sangre deben presentarse en el Banco de Sangre del Hospital Regional de Río Gallegos, de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 con DNI.

Deben asistir habiendo desayunado, pero evitando alimentos grasos: leche, mantecas, dulce de leche, huevos, facturas y/o bizcochos de grasa.

Además, deben gozar de buena salud, no estar resfriados, con dolor de garganta, ni estar bajo tratamiento médico actualmente. No deben haber tenido hepatitis, paludismo, brucelosis ni chagas.

No deben haber tenido una conducta de riesgo de VIH.

