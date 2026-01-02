Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Si bien el primer bebé del 2026 en la ciudad fue Mariano Varela, Olivia fue la primera beba nacida en el Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG). Hija de padres primerizos, nació el 1 de enero por la tarde, con un peso de 2.890 kilos y una estatura de 46 centímetros.

La beba permanece internada en neonatología

Actualmente, Olivia se encuentra internada en el área de neonatología del hospital debido a una hipertensión pulmonar, una afección que requiere controles constantes ya que dificulta el correcto funcionamiento del corazón y el flujo sanguíneo. La situación mantiene en vilo a sus padres, Constansa Rovera, de 21 años, y Thiago Verón, de 23.

Este tipo de complicaciones son frecuentes en bebés prematuros, como en el caso de Olivia que nació con 8 meses de gestación.

A pesar del difícil momento que atraviesa la familia, recibieron un regalo cargado de solidaridad y esperanza por parte del Club de Leones de Río Gallegos.

Olivia permanece internada en neonatología.

Un ajuar solidario con 45 años de historia

Como es costumbre desde hace más de cuatro décadas, el Club de Leones realizó la tradicional entrega de un ajuar al primer nacimiento del año en el HRRG. La presidenta de la institución, María Luisa Segovia, explicó a La Opinión Austral, que el ajuar fue armado íntegramente con donaciones. Cabe aclarar que el ajuar es entregado al primer bebé nacido en el hospital público, aunque no siempre sea el primero de la ciudad.

“Tiene donaciones nuestras de los leones, ropita, cosas de cosméticos, mamaderas y hasta un leoncito de peluche.” detalló Segovia al tiempo que destacó el compromiso de la comunidad.

“Hemos llenado este año dos cajas con cosas necesarias para el crecimiento del bebé”, destacó la presidenta del Club de Leones.

María Luisa Segovia, presidenta del Club de Leones. Foto: José Silva/La Opinión Austral.

Un mensaje de esperanza para la familia

Desde el Club de Leones resaltaron que la preparación del ajuar comienza con meses de anticipación. “Hace 45 años que estamos todos los años atentos al primer bebé. Ya para noviembre empezamos a reunir cositas para traerle al primer bebé del año entrante”.

Además, invitó a la comunidad a colaborar: “El club está abierto de 14 a 18 horas en Pellegrini y Sarmiento. Todas las donaciones son bienvenidas y luego nosotros se las acercamos a quien corresponda”.

Finalmente, Segovia envió un mensaje especial a la familia de Olivia: “Es hermoso todo lo que le hemos traído y le deseamos lo mejor. Sabemos que está delicadita, pero con fe y esperanza va a salir adelante”.

El Club de Leones le hizo entrega del ajuar a Thiago Verón, el papá de Olivia. Foto: José Silva/La Opinión Austral.