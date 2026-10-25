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Familiares, compañeros de militancia y referentes políticos de Santa Cruz acompañaron este domingo el último adiós a Patricia Aguirre, quien falleció el sábado 24 de octubre a los 66 años. La despedida se realizó en el cementerio de Río Gallegos, donde las palabras de sus seres queridos y compañeros estuvieron atravesadas por el recuerdo de su trayectoria profesional, sus convicciones y su compromiso con la provincia.

Periodista, locutora, docente y militante peronista, Aguirre dejó una trayectoria vinculada con los medios de comunicación, la educación y la función pública. Su partida generó expresiones de pesar entre quienes compartieron con ella espacios de trabajo, formación y militancia, y que la recordaron por su capacidad para el análisis, su defensa de las ideas y su participación en la vida política santacruceña.

Durante la despedida, su sobrina le dedicó unas sentidas palabras y destacó las enseñanzas que recibió de ella, tanto en el ámbito personal como en el laboral.

Su partida generó una profunda tristeza entre familiares y amigos. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA

“Siempre estuvimos del mismo lado. Me llevo de ella el gusto por la lectura, por aprender, por ser seria para trabajar, por ser organizada”, expresó.

También hizo referencia a una característica que, según señaló, atravesaba a su familia: la preocupación por los demás. “Somos una familia que siempre pensó en el otro, por eso a ella le costaba mucho pedir”, recordó.

Su sobrina Gabriela, dedicó unas sentidas palabras durante la ceremonia. FOTO: JUAN PALACIOS/ LOA

Una vida marcada por las convicciones

En diálogo con La Opinión Austral, María Cecilia “Chachi” Velázquez, expresidenta del Consejo Provincial de Educación, despidió a Patricia Aguirre con palabras que recorrieron su trayectoria periodística, su compromiso político y el vínculo que construyó con Santa Cruz. La recordó como una compañera que sostuvo sus convicciones a lo largo de los años y que hizo de la militancia una forma de compromiso con los demás.

“Es una compañera y una ciudadana de Río Gallegos, de Santa Cruz, que tuvo una amplia trayectoria, una periodista, que fue muy coherente con sus posicionamientos, propiciadora de espacios de debate, respetuosa de las ideas, pero siempre con convicción, sin renunciar a ellas”, expresó.

Patricia Aguirre, Claudia Cingolani, Ismael Enrique, Horacio Pérez Osuna, Pedro Cormack y Sonia Robles en sesión del Consejo Provincial de Educación.

Velázquez destacó su identificación con el peronismo desde muy joven y su participación en la vida política provincial. En ese recorrido, señaló que Aguirre construyó una relación profunda con el movimiento y con sus principales referentes.

“Es una compañera histórica que militó desde muy jovencita. Aprendió también el peronismo no solo en su familia, sino también de la mano de Néstor, de Cristina y de toda su amplia militancia en ese espacio”, recordó.

“Una palabra para definirla sería coherencia”

Al evocar su personalidad, Velázquez puso el acento en su formación, su capacidad para analizar la realidad y su manera de expresar lo que pensaba, incluso en contextos difíciles.

“Una palabra para definirla sería coherencia”, sostuvo. Y agregó que Aguirre fue una mujer que enfrentó las dificultades sin abandonar sus principios.

“Enfrentó el odio y la persecución redoblando la apuesta con dignidad”, recordó. Para Velázquez, esa coherencia se expresaba tanto en sus posicionamientos políticos como en su trabajo cotidiano. También la recordó por su capacidad para debatir, su conocimiento y su valentía para sostener sus ideas en distintos ámbitos.

La locutora Patricia Aguirre falleció este sábado a los 66 años.

“Una compañera que, como se dice, se bancó lo que venía, sabiendo que cuando una abraza la política con convicción para el servicio de los otros y no de sí mismo, y pelea ideas con quienes tienen intereses mezquinos, seguramente siempre tiene consecuencias”, reflexionó.

Adempá destacó su trabajo como docente, periodista y escritora, y la manera en que Aguirre trasladaba sus principios a cada uno de esos espacios.

“Su valentía para decir, en el ámbito que fuera, en la docencia, en la radio, en la escritura, una pluma increíble, lo que pensaba con convicción y siempre del lado de los más humildes, de los más vulnerables y de los oprimidos”, expresó.

El vínculo con Santa Cruz y el mensaje para los jóvenes

En su recuerdo, Velázquez también habló de la relación de Aguirre con Río Gallegos y con la provincia. La evocó caminando por las calles de la ciudad, siempre dispuesta a encontrarse con los vecinos y conversar sobre la realidad política y social.

“Una persona muy digna, con mucha valentía. Siempre con su mismo saquito y bufandita, caminaba por las calles de Gallegos siempre abierta, con una sonrisa para intercambiar con el vecino, para trabajar la conciencia política”, señaló.

Además de su trayectoria y su compromiso militante, destacó el amor que sentía por Santa Cruz. Recordó que, aunque había desarrollado actividades fuera de la provincia, siempre regresaba a su lugar con nostalgia.

En agosto de 2023, Patricia Aguirre haciendo militancia territorial en Río Gallegos.

“Una hija de Santa Cruz que quería esta tierra sin condiciones, a la que amó profundamente”, manifestó.

La despedida también fue una oportunidad para pensar en el legado que deja Aguirre y en la continuidad de las ideas por las que trabajó. Velázquez reconoció que la pérdida deja tristeza entre quienes compartieron con ella conversaciones, militancia y proyectos, pero sostuvo que su ejemplo permanece.

“Es una enseñanza muy grande y es un día triste porque los que nos quedamos de este lado, seas creyente o no, te quedás nostalgiando esas conversaciones interminables”, dijo.

Finalmente, dirigió un mensaje a las nuevas generaciones y a quienes eligen involucrarse en la vida pública de Santa Cruz.

“Si ella hubiera pensado en dejar un mensaje para quienes eligen esta provincia para vivir, para quienes nacieron en esta provincia, sería no bajar los brazos y perseguir apasionadamente el bien por los otros. Abrazar la política con esa intención y buscar apasionadamente la felicidad del pueblo, como decía ella”, indicó.

Y también dejó un mensaje para los jóvenes “A los pibes de Santa Cruz, abracen la política como servicio a los otros y con convicción, porque las cosas se pueden cambiar y el destino se puede torcer o se puede construir”, expresó.

Quién era Patricia Aguirre

Patricia Aguirre fue periodista, locutora, comunicadora social, licenciada en Ciencias Políticas, docente y funcionaria pública. Desarrolló una extensa trayectoria en Río Gallegos y en distintos organismos provinciales y nacionales, con una participación sostenida en la vida política de Santa Cruz.

La locutora y comunicadora Patricia Aguirre trabajó en Radio LU12 AM680.

En Radio LU12 AM680 condujo el programa Para tener en cuenta, que recibió el Premio Segovia en 2004. También trabajó en Radio Provincia LU14 y se desempeñó en áreas de comunicación institucional de organismos públicos.

Carlos Surraco, el presidente del Concejo Deliberante Raúl Cantín, Patricia Aguirre, sostiene el Premio Segovia 2004, y el edil Ítalo Bringas.

Su recorrido por la función pública incluyó responsabilidades en el ámbito nacional y provincial. Trabajó en el área de prensa de Cristina Fernández de Kirchner durante su etapa como diputada provincial, brindó servicios de comunicación institucional para distintos organismos y ocupó cargos en el Consejo Provincial de Educación, donde fue directora provincial de Educación Superior y vocal por el Poder Ejecutivo.

Su trayectoria también estuvo vinculada con la docencia y la escritura periodística. En 2023 publicó en La Opinión Austral la columna Néstor no pateó el tablero, lo cambió, en la que reflexionó sobre la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia y su legado político.