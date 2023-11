Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pocas horas de la veda electoral, los militantes de La Libertad Avanza en Río Gallegos realizaron una caravana en apoyo a Javier Milei en el marco del cierre de campaña previo al balotaje del domingo 19 de noviembre.

Los seguidores del libertario se juntaron alrededor de las 17.30 horas en el exterior del local partidario, ubicado en Sarmiento al 100. Desde allí, recorrieron distintos puntos de la ciudad, pasando por la costanera local, avenida san Martín, autovía 17 de Octubre y volviendo al centro.

Jairo Guzmán, apoderado de La Libertad Avanza, conversó con el móvil de La Opinión Austral y aseguró que “tenemos buena convocatoria, la gente se esta sumando, la idea es dar una vuelta por los alrededores de Río Gallegos y expresar el apoyo y las ganas que tenemos de que esto cambie”.

Respecto al domingo, dijo que “tenemos muy buenas expectativas, sabemos que va a esta muy peleado, pero vamos a trabajar paso a paso”. Además, contó que están entregando boletas y repartiendo a todos los que quieran.

Asimismo, Guzmán señalo que buscan garantizar que hay boletas en los cuartos oscuros y que cuentan con fiscales necesarios para cubrir todas las mesa: “La ciudadanía se ha volcado a querer cuidar el voto, estamos contentos porque es histórico, tenemos más fiscales de los que necesitamos en Río Gallegos y en la provincia”, dijo y pidió a la gente a que “avise si faltan boletas para que los fiscales pueda reponerlas”

“En Santa Cruz tengamos en cuenta que un cambio a nivel nacional va a beneficial a la provincia, que el desarrollo que se necesita para que haya trabajo y un futuro sólo va a avenir de la mano de un gobierno liberal como el de Javier Milei, cerró

Facundo, uno de los vecinos que se sumó este jueves a la caravana en apoyo a La Libertad Avanza, apuntó: “a mi no me gusta la política pero hoy vine porque me canse de lo mismo de siempre, y de estar especulando si llegas a fin de mes”.

“Hay una camada de chicos con nuevas ideas y los grandes tenemos que apoyar”, expresó una de las riogalleguenses que se acercó para formar parte de la caravana.

Además, entre los manifestantes no faltaron las consignas “que se vaya la casta” y a favor de la dolarización.

Caravana en apoyo a Javier Milei en Río Gallegos

