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En las últimas horas se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Nury Lozano, vecina de la capital santacruceña y hermana del exdiputado provincial Alberto Lozano y de la presidenta de la Asociación Civil Buen Día Vida de pacientes oncológicos, Patricia Lozano.

Lozano fue diagnosticada con leucemia aguda en marzo y estuvo internada en el Sanatorio Medisur, donde requirió transfusiones de plaquetas y glóbulos orojos, motivo por el cual se difundió el pedido de donantes de sangre.

Tiempo después, en abril, la demora de la llegada de la medicación obstaculizaba el inicio del tratamiento oncológico por lo que la familia inició un pedido solidario para conseguir los fármacos y así dar inicio al tratamiento.

Lamentablemente, tras haber sido derivada a Buenos Aires, en septiembre, la medicación oncológica nuevamente estuvo en falta. Como publicó La Opinión Austral en aquella oportunidad, la espera se prolongó por al menos dos meses y medio y la falta de medicación produjo consecuencias concretas en el tratamiento.

Desde la Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz expresaron profundo pesar por el fallecimiento de quien trabajó en la Biblioteca Provincial “Juan Hilarión Lenzi”.

“Su partida deja una huella imborrable en quienes compartieron con ella años de trabajo, compromiso y vocación de servicio. Nury fue parte de la vida cotidiana de la biblioteca, acompañando con dedicación y calidez la importante tarea de acercar la cultura, el conocimiento y la lectura a nuestra comunidad“, manifestaron.

“Acompañamos a sus familiares, amistades y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su descanso y conservando con cariño el recuerdo de su presencia entre nosotros”, cerró el comunicado.