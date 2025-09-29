Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la mañana del lunes, se comunicó a través de diferentes portales y redes sociales el fallecimiento de Rita Villegas a los 61 años de edad luego de luchar con un problema de salud.

Rita Villegas fue una reconocida docente y militante radical de Río Gallegos. Actualmente, se desempeñaba como docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y dirigente de los gremios universitarios en Santa Cruz y Nación. Conocida también por su doctorado en Ciencias Empresariales y Sociales, Magister en Administración de Negocios y gran analista de Administración.

Fue despedida por diferentes agrupaciones e instituciones educativas

ADIUNPA Santa Cruz, redactó un sentido mensaje en el que destacaron: “Rita fue una figura esencial en nuestra Asociación. Más allá de los importantes cargos de representación que desempeñó, fue fundamental en armar una comunidad, un sentido del derecho, de la lucha por el trabajo, el compañerismo y el compromiso”.

Por otra parte, en sus redes sociales distintos referentes del arco político radical despidió a la referente con sentidos mensajes de tristeza y acompañamiento a su familia ante tal irreparable pérdida. Daniela D’amico, actual concejal de Río Gallegos expresó su dolor. También, Jorge Cruz acompañó este momento en sus redes compartiendo varias fotografías de militancia junto a Rita. A su vez, desde la UCR El Calafate emitieron un mensaje.

Por su parte el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, se sumo a la despedida de la referente gremial y universitaria.

Instituciones como el Colegio Salesiano de Río Gallegos también se vieron conmovidos por esta pérdida.