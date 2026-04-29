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La pasión por el fútbol volvió a copar las calles, los kioscos y los mayoristas de Río Gallegos. A meses del Mundial, las figuritas ya desataron una verdadera fiebre entre chicos y grandes, con un dato que habla por sí solo: en cuestión de horas, se agotó todo el stock disponible en el mayorista de la ciudad. Ni la crisis económica ni los precios elevados lograron frenar una tradición que, cada cuatro años, se convierte en un ritual colectivo.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El fenómeno quedó expuesto en el mayorista Capipe, uno de los principales puntos de distribución local. Allí, según contó su encargado, “Tito” Silva, la demanda superó cualquier previsión. “Llegaron el martes por la tarde y a las 19:30 ya casi no teníamos nada, hoy ya vendimos todas”, relató en declaraciones al móvil de La Opinión Austral. La escena no es nueva: “El Mundial pasado pasó lo mismo”, agregó, aunque este año había una expectativa distinta. “Pensamos que con la crisis la gente se iba a cuidar, pero así y todo se arrasó con todo lo que había”.

En un relevamiento de La Opinión Austral por diferentes comercios de la ciudad, el panorama es idéntico: ya no hay casi sobres de figuritas, y quedan pocos álbumes.

“Tito” Silva, encargado del mayorista Capipe de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La magnitud del fenómeno se explica también por la cantidad de producto que llegó a la ciudad. “Trajimos unas 50 mil paquetes de figuritas y se llevaron todo”, detalló Silva, marcando el ritmo frenético de ventas. La distribución incluyó a la mayoría de los kioscos de Río Gallegos, en un intento por abastecer la demanda, aunque claramente no alcanzó. “Tratamos de satisfacer a todos, pero no fue suficiente”, resumió.

El dato económico no pasa desapercibido. Armar el álbum del Mundial se convirtió en un gasto considerable para muchas familias. Según explicó el encargado, el punto de venta arranca con un mínimo de 25 sobres, con un valor cercano a los 53 mil pesos, mientras que el álbum cuesta alrededor de 13 mil. En ese contexto, completar la colección se transforma en un verdadero desafío en el bolsillo, aunque eso no parece desalentar a los fanáticos.

“Es un presupuesto armar un álbum de esos”, reconoció Silva, pero al mismo tiempo destacó el costado emocional que mueve esta tradición. “Ojalá que la gente pueda tenerlo lleno cuando llegue el Mundial”, dijo, en una frase que sintetiza el espíritu que atraviesa generaciones.

Por estas horas, la gran incógnita pasa por la reposición. Desde el mayorista ya iniciaron consultas con los proveedores, pero la respuesta no es alentadora. “No me pueden asegurar cuándo vendrán más. Por el momento no tenemos fecha”, advirtió. La falta de previsión alimenta aún más la ansiedad y deja abierta la puerta a nuevas escenas de filas, apuro y stock que vuela en minutos.

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