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Negrito, el perro de 15 años que vivía en las calles de Río Gallegos y necesitaba un lugar donde recibir cariño y contención, finalmente consiguió un hogar definitivo.

La noticia se confirmó este viernes, luego de la publicación de La Opinión Austral que contó su situación y generó repercusión incluso en El Calafate, desde donde llegaron consultas de personas interesadas en darle una nueva oportunidad.

“Negrito adoptado. Una hermosa familia lo recibe con mucho amor, ahora todo depende de él, esperamos que se acostumbre a esta nueva vida, ¡les agradecemos de corazón!”, expresó la rescatista independiente Carolina Echeverría en redes sociales. En el posteo también etiquetó a Antonella, la mujer que decidió recibirlo.

Tras difundirse el feliz desenlace, La Opinión Austral se comunicó con Carolina para conocer más detalles. Según explicó, las consultas llegaron desde distintos puntos, aunque finalmente se optó por la propuesta de “Anto” debido a las características de su vivienda.

“Lo pidió gente hasta de El Calafate. La mejor opción es la familia de ‘Anto’ porque la casa no tiene escaleras, ya que él camina poco y tiene dolor de huesos a veces”, dijo.

Los nuevos dueños atraviesan el duelo por una mascota mayor que falleció recientemente. En ese contexto, decidieron abrir sus puertas y acompañar a un animal que durante mucho tiempo permaneció en situación de vulnerabilidad.

“Ellos están pasando el duelo por su mascota de edad y por él decidieron ayudar a un abuelito en condiciones de vulnerabilidad”, remarcó.

Antes de su llegada, todo quedó preparado para recibirlo. “La casa ya tenía preparada la comida, su camita y programada la visita al veterinario para ver si necesita medicación por su edad”, cerró la proteccionista.

Después de 15 años en las calles de Río Gallegos, Negrito comienza ahora una etapa diferente, rodeado de afecto, tranquilidad y un espacio adaptado a sus necesidades.

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