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Un violento episodio se registró durante la mañana de este viernes en las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Río Gallegos y tuvo como protagonistas a un trabajador y cuatro personas externas al cuerpo legislativo.

De acuerdo con la información difundida por el Concejo Deliberante, una persona ingresó al edificio acompañada por otros tres hombres con la intención de confrontar y agredir a un trabajador, a raíz de una situación de carácter estrictamente personal y completamente ajena a sus funciones laborales y a la actividad institucional.

Ante lo sucedido, se dio inmediata intervención a la Policía y se actuó conforme a los protocolos de seguridad vigentes, con el objetivo de resguardar al personal y a todos los que se encontraban en el edificio.

“Se rechaza cualquier manifestación de violencia dentro de las instalaciones de esta institución y se continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar un ámbito de trabajo seguro y preservar la integridad de quienes diariamente desarrollan sus tareas en el HCD”, expresó el órgano legislativo mediante un comunicado.

Daniela D’Amico presidenta del Concejo Deliberante capitalino. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

La aclaración de Daniela D’Amico

Luego del polémico suceso, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos, Daniela D’Amico, remarcó que el episodio no involucró a cargos pertenecientes al bloque de la Unión Cívica Radical.

“Se trató de personas que ocupan cargos dentro del Concejo Deliberante, mientras que quienes ingresaron a agredir son personas totalmente ajenas a esta institución”, dijo a través de sus redes sociales.

La edil aseguró que, al momento de los hechos, se encontraba participando de un acto institucional, en cumplimiento de las funciones que le competen como presidenta del HCD. Además, recalcó que “se dio intervención inmediatamente a la Policía”.

Seguidamente, D’Amico anticipó que tomará las medidas correspondientes respecto de los cargos involucrados. “La violencia no puede ni debe naturalizarse dentro de una institución democrática”, cerró.

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