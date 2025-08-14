Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Giovanni, el bebé de cinco meses que fue diagnosticado con mielomeningocele y debe realizarse estudios y un cateterismo en Buenos Aires continúa en Río Gallegos.

Hace exactamente una semana, Natalia, su mamá, recibió el pedido de derivación para que sea atendido en el Hospital General de Niños Gutiérrez o en el Hospital Garrahan.

El mielomeningocele es un defecto de nacimiento en el que la columna vertebral y el conducto raquídeo no se cierran antes del nacimiento.

En el caso de Giovanni, la detección fue en el parto, motivo por el cual a menos de 24 horas de su nacimiento debió ingresar a quirófano. A la semana siguiente, nuevamente fue intervenido, esta vez para colocarle una válvula en la cabeza para tratar la hidrocefalia.

El cuadro también afecta el funcionamiento de la vejiga y de los intestinos, motivo por el cual actualmente no está pudiendo orinar ni evacuar con normalidad.

Además, el mielomeningocele impacta al sistema nervioso central y repercute en la curvatura de la columna, la movilidad en las piernas y la estructura y/o alineación de los pies.

La situación de salud de Giovanni es preocupante y su familia aguarda atenta la derivación. Dado que no cuentan con obra social, también deberán afrontar los gastos que conlleve la derivación.

En este marco, apelan a la solidaridad de la comunidad para colaborar con lo que puedan. El único alias para donar es GIOELJEFE y está a nombre de Estefanía Jaqueline Alba. El teléfono de contacto es 2966-708296.

En este contexto, Natalia comentó a La Opinión Austral que posiblemente la próxima semana comience a organizar alguna venta de rifas para poder recaudar dinero y una vez que se confirme la fecha de derivación poder afrontar los gastos que se presenten.