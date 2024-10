Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente Pablo Grasso habló de varios temas en una entrevista con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, donde hizo hincapié en su gestión, pero también en lo que ocurre en Santa Cruz y el país. Para comenzar, manifestó -en cuanto a las obras– que a la terminal “la vamos a terminar nosotros“, ya que “no plata de nación, no hay plata de provincia; es más, nos sacan fondos y nos hacen cubrir demandas que ellos mismos abandonan“, dijo al tiempo que agregó: “Antes teníamos el subsidio de nación y provincia que ya no lo pagan más e invertimos 157 millones de pesos para tener un servicio de transporte público modelo en Argentina”.

No obstante, aclaró: “Abandonan la salud, la obra pública…Si tuviéramos un poquito de ayuda de algunos sectores la situación habría sido distinta, pero el privado ayuda mucho” y agregó: “En un gobierno peronista no hay que tenerle miedo a trabajar junto con el privado para que Río Gallegos sea lo que queremos todos y siga creciendo“. El intendente también se refirió al cambio en la secretaría de Salud. Manifestó que son un equipo dinámico: “Seguir por este camino y con esa impronta, hay mucho para seguir implementando, con Quirino (Pereira) queremos corregir lo que falto y profundizar lo que se hizo bien“.

Sobre la situación política y sus reuniones con intendentes y dirigentes de la región, Grasso afirmó: “Yo necesito apoyo, pero no para Pablo Grasso, necesito apoyo para defender a la gente de mi ciudad; me dicen: ‘Y vos qué tenes que ver con el tema de la boleta de gas’; ¿Cómo qué tengo que ver?, es una decisión política de acompañar para que la gente pague menos; si aumentas los salarios y se te va todo en la boleta de gas; 220 mil pesos le vino a un vecino este mes, casi la mitad del salario entre luz y gas, y si pagás alquiler ¿Te tenes que morir?”, enfatizó.

También resaltó que, según encuestas, el 82% del país está a favor de la educación y la universidad pública. “Pero el presidente vetó la ley ¿Dónde estuvieron las autoridades provinciales? ¿Dónde estuvieron los diputados y senadores nacionales que responden al gobernador (Claudio) Vidal? ¿De qué lado están?'”, se preguntó por las marchas realizadas en todo el país.

“La municipalidad tenía una planta de hormigón que hacía 40 años estaba en la Escuela de Policía; apenas asumió Vidal no nos dejaron sacar nada, y la que pierde es la gente“, recordó. Más adelante, se refirió a los hechos ocurridos el domingo que involucraron a funcionarios y amigos del gobierno provincial: “No tengo relación con ellos (los funcionarios del gabinete provincial); y la decisión que tomó el gobernador (los cambios) esperamos que sea para bien porque como nosotros la vemos, no están saliendo para nada bien para el pueblo de la provincia”, enfatizó.

Turismo

El jefe comunal dejó sus impresiones tras la Feria Internacional de Turismo que se realizó la semana pasada en la Ciudad de Buenos Aires. “Quiero agradecer a todos los vecinos de la ciudad porque este reconocimiento de ciudad turística sostenible representa que todo lo que hemos trabajado con cada una de las áreas“, dijo.

También señaló que es muy importante que los vecinos de la ciudad saben y orientan a los turistas sobre qué recorridos hacer, a qué lugares ir, “cómo llegar y cómo poder disfrutar de estar hermosa ciudad“, por lo que “la verdad que nosotros estamos muy contentos con eso”. Detalló que Río Gallegos tiene cerca la segunda pingüinera más grande de Latinoamérica, el volcán inactivo único en el mundo como lo es la laguna Azul, aves playeras que anidan acá, etc.

Grasso se lamentó que aún no esté terminado el edificio que se construye en la laguna Azul. “En la feria hablé con la gente de provincia, es una pena, le pedimos al Consejo Agrario que nos ceda la obra para poder terminarla” ya que “lo que se necesita es infraestructura, porque siempre va a crecer muchísimo más, por eso es importante el acompañamiento y trabajar de forma conjunta”. “Hay tanto para poder seguir trabajando en conjunto, las huelgas patagónicas, el turismo de (Antoine) Saint Exúpery“, dijo.