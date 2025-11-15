Desde 2018, cada 15 de noviembre en Río Gallegos, el vecino Víctor Burgos lleva adelante un homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan. La fecha corresponde al día en el que se perdió contacto con el submarino mientras navegaba a la altura del Golfo San Jorge, en medio de un fuerte temporal.

Los restos del submarino fueron hallados el 17 de noviembre de 2018, a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia y a más de 900 metros de profundidad.

Cabe mencionar que en 2024, se instituyó por ley 27.758 que cada 15 de noviembre se conmemore el Día Nacional por la Memoria de los Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan y la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del Mar Argentino.

En la tarde de este sábado en la capital santacruceña se llevó adelante el homenaje en el barrio ADOSAC, donde se encuentra emplazada una réplica del submarino.

Llegaron a Río Gallegos desde Chaco, Hilda Colombani y su hijo Carlos Mendoza, madre y hermano del teniente de navío Fernando Ariel Mendoza; desde Buenos Aires, Norma Chazarreta, tía del suboficial segundo Luis Marcelo Leiva; y desde Mar del Plata, Zulma Sandoval, madre del suboficial segundo sonarista Celso Oscar Vallejos, y Susana Vizcarra y su hija Camila Real, esposa e hija del suboficial principal Walter Germán Real.

En diálogo con La Opinión Austral, Carlos Mendoza expresó: “No tengo palabras para agradecer a todos, a toda la gente, adonde vamos nos hace sentir como si fuéramos uno más de la familia, es increíble el afecto de la gente. Estamos muy contentos”.

Sobre la fecha, manifestó que “es emocionante, es fuerte, algo que no quisiera que vuelva a suceder para nadie” y en referencia al juicio que iniciaría en marzo de 2026, señaló “muchas veces la gente dice que se busquen los culpables o mezclan con la política. Siempre le digo a la gente que para mí los culpables somos todos nosotros hasta la gente de la Armada porque todos sabíamos que era un submarino que ya llevaba años. Se necesita que las fuerzas armadas renueven su flota, sino vamos a tener otra tragedia más. Es como si sacamos a la ruta un colectivo del año ’40 lleno de gente, algún desperfecto va a tener, algo se va a romper. El mar es el mar, trabajo para los barcos pesqueros para la empresa Arbumasa, es jodido el mar”.

En particular, sobre los homenajes, destacó: “Está bueno que cada tanto se reactive esto para que se tome conciencia de que hay que renueven las flotas, que se modernice. Es doloroso para mí, para mi mamá, recordar todas las anécdotas y esas cosas, pero es un trago amargo que hay que pasar“.

Cerrando, recordó a su hermano: “Fernando realmente era un buen tipo”.

Durante el acto, se descubrieron murales con las fotografías de cada uno de los tripulantes y Susana Vizcarra le entregó a Víctor Burgos el sable ceremonial perteneciente al suboficial principal Walter Germán Real.

Tras el descubrimiento del mural, Víctor Burgos se abraza con Carlos Mendoza. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Consultada sobre qué la llevó a realizar la entrega, Vizcarra afirmó: “Es un lugar donde sé que va a estar bien cuidado y es un lugar que siente mucho lo que pasó con el submarino San Juan. El señor Víctor Burgos siempre nos ha demostrado que él está siempre presente, nos sentimos muy queridos y muy acompañados acá”.

Por su parte, Burgos, expresó: “Es un orgullo, es emocionante haber recibido el sable de un héroe, estuvo en el ARA San Juan. Es algo único en el país, esto no se hizo nunca, es un orgullo y por eso lo comparto con todo Río Gallegos que es mi ciudad”.

Además, sobre otras acciones vinculadas a la causa, dio a conocer que la segunda réplica a escala del submarino ya fue ubicada en Cabo Vírgenes y en cuanto al proyecto de un museo, mencionó: “En la entrada de mi casa, me gustaría hacer un pequeño museo, ya tengo la causa asumida, quiero seguir con eso”.

Por último, expresó: “Ojalá que en el homenaje al ARA San Juan, el próximo 15 de noviembre, estemos abriendo la puerta del museo”.