Este sábado 11 de octubre habrá un homenaje y despedida a Julio César Hinding y Carolina Gómez, la pareja que murió al protagonizar un fuerte incidente vial la semana pasada, cerca de La Pampa.

La celebración, a realizarse en el Centro Integrador Comunitario (CIC) “Belén” (Alvear, entre Las Piedras y Los Pozos) es abierta “a todos los que quieran acompañarnos”, señalaron desde la organización, con motivo de recordar a la pareja de scouts, que era muy querida en la comunidad. La actividad comenzará a las 18:00 horas y a las 20:00 horas habrá un fogón.

Julio y Carolina con el grupo de Scouts.

Tanto Gómez como Hinding eran reconocidos miembros del Grupo Scout Monseñor Miguel Ángel Alemán, el más antiguo de la provincia de Santa Cruz.

El accidente El siniestro fatal que se llevó la vida de la pareja ocurrió el 28 de septiembre e involucró a un Fiat Cronos y una Ford Ranger, en el cruce de la Ruta Nacional 35 con la Ruta Provincial 18, a la altura de Quehué, en la provincia de La Pampa. La camioneta circulaba por la ruta 18 en sentido este-oeste, mientras que el Fiat Cronos -en el que viajaba el matrimonio riogalleguense- transitaba por la ruta 35 hacia el norte. Por razones que se investigan, ambos vehículos colisionaron en la intersección; la violencia del impacto provocó que la Ford Ranger volcara sobre la banquina y que el automóvil quedara destrozado. La camioneta con la que colisionaron Julio y Carolina en La Pampa volcó al costado de la rotonda. El matrimonio viajaba desde Río Gallegos hacia Chaco, provincia de origen de Gómez, por motivos personales y familiares.

Como consecuencia del brutal choque, Gómez murió casi en el acto. En tanto que Hinding, quien quedara en grave estado por las lesiones sufridas, falleció el miércoles, tras permanecer varios días internado.

