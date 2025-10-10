Your browser doesn’t support HTML5 audio
El accidente
El siniestro fatal que se llevó la vida de la pareja ocurrió el 28 de septiembre e involucró a un Fiat Cronos y una Ford Ranger, en el cruce de la Ruta Nacional 35 con la Ruta Provincial 18, a la altura de Quehué, en la provincia de La Pampa.
La camioneta circulaba por la ruta 18 en sentido este-oeste, mientras que el Fiat Cronos -en el que viajaba el matrimonio riogalleguense- transitaba por la ruta 35 hacia el norte. Por razones que se investigan, ambos vehículos colisionaron en la intersección; la violencia del impacto provocó que la Ford Ranger volcara sobre la banquina y que el automóvil quedara destrozado.
El matrimonio viajaba desde Río Gallegos hacia Chaco, provincia de origen de Gómez, por motivos personales y familiares.
