El accidente de tránsito ocurrido este domingo en el cruce de la RN 35 con la RP 18, a la altura de Quehué, en la provincia de La Pampa, causó la muerte inmediata de Carolina Gómez, de aproximadamente 50 años, y dejó a su pareja, Julio Hinding, en estado crítico.

Este miércoles, La Opinión Austral confirmó la triste noticia del fallecimiento del jefe del Grupo Scout Monseñor Miguel Ángel Alemán, el más antiguo de la provincia de Santa Cruz.

Desde el Grupo Scout San Juan Pablo II de Río Gallegos expresaron sus condolencias. “Con profundo dolor, despedimos a dos hermanos scouts Caro y Julio que han partido al Gran Campamento Eterno. Su alegría, servicio y ejemplo quedarán siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes compartimos la senda junto a ellos”.

“Elevamos una oración por sus familias y recordamos que la hermandad scout es más fuerte que la ausencia: en cada fogón, en cada juego y en cada promesa, su luz seguirá presente. Abrazamos especialmente a nuestros hermanos del Grupo Scout Monseñor Alemán”, cerraron el comunicado.

El accidente

El siniestro fatal que se llevó la vida de la pareja involucró a un Fiat Cronos y una Ford Ranger. De acuerdo a las primeras pericias, la camioneta circulaba por la ruta 18 en sentido este-oeste, mientras que el Fiat Cronos transitaba por la ruta 35 hacia el norte. Por razones que se investigan, ambos vehículos colisionaron en la intersección; la violencia del impacto provocó que la Ford Ranger volcara sobre la banquina y que el automóvil quedara destrozado.

El matrimonio viajaba desde Río Gallegos hacia Chaco, provincia de origen de Gómez, por motivos personales y familiares.

Efectivos de la Unidad Regional III de la Policía de La Pampa, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y controlar el tránsito. En tanto que la Fiscalía de turno inició actuaciones para determinar la mecánica exacta del choque y establecer si hubo factores como exceso de velocidad, distracciones o fallas mecánicas.

Colaboración

Este martes, el Grupo Scout Monseñor Alemán dio a conocer que los hijos de Hinding, Jordan, Aixa y Jessie, habían viajado a Santa Rosa para poder acompañarlo junto a su otra hija Yanela. La camioneta con la que colisionaron Julio y Carolina en La Pampa volcó al costado de la rotonda. En este contexto, desde el grupo scout y su familia, iniciaron una colecta para poder solventar todos los gastos que se requieran, desde el transporte, alojamiento y trámites. El alias para colaborar es peluditos.felices a nombre de YANELA ELIZABETH HINDING. Un granito de arena En 2024, con motivo del 30° Aniversario del grupo scout, Hinding contó a La Opinión Austral que lo había llevado a sumarse a la actividad. Hinding se sumó al escultismo hace 23 años. Su familia le insistía y cuando finalmente lo hizo, “no salí nunca más”, dijo. Julio Hinding, entrevistado por La Opinión Austral, en la vigilia del 2 de abril. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral Respecto a qué es lo que lo convocaba, explicó: “La transparencia que tiene la actividad, es totalmente pura, divertirse, disfrutar del aire libre, aprender a vivir y convivir con la naturaleza y a cuidarla, de chiquito siempre me gustó todo eso, por suerte ahora lo puedo poner en práctica y de paso, enseñándole a los chicos y a los adultos nuevos que van entrando y aprendiendo con los chicos”. MIRA TAMBIÉN Santa Cruz acelera en los Evita: oro en gimnasia, goleadas en futsal y clasificaciones en pista y agua “Fecha clave y circuito nuevo”: Thiago Díaz viaja a Gualeguaychú para buscar el cupo al Mundial de Bahréin “Es ad honorem, es nuestro granito de arena a la sociedad“, destacó sobre la labor que realizaba en el grupo afiliado a Scouts de Argentina Asociación Civil (SAAC). En el cierre, Hinding manifestó que el desafío actual era a nivel social. “Tratar de insertar a nuestro grupo y a todos los grupos dentro de la sociedad para que la gente se contagie un poco de la forma de vida que tiene un scout. No pasa solamente por enseñarle a un chico que no tiene que tirar un papelito, lo tiene que vivir y llevar a cabo todos los días, tiene que repercutir en la sociedad para que todos vean cómo se tiene que ir cambiando y mejorando, de a poco, el mundo”.

