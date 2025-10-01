Falleció Julio Hinding, jefe scout que estaba internado en La Pampa tras un accidente en la ruta
El jefe del Grupo Scout Monseñor Miguel Ángel Alemán, el más antiguo de Santa Cruz, murió este miércoles tras haber estado internado en estado crítico en el Hospital Lucio Molas de Santa Rosa de La Pampa. En el accidente, que ocurrió este domingo en el cruce de las RN 35 y RP 18, había fallecido en el acto Carolina Gómez, scout y pareja de Hinding.
El accidente de tránsito ocurrido este domingo en el cruce de la RN 35 con la RP 18, a la altura de Quehué, en la provincia de La Pampa, causó la muerte inmediata de Carolina Gómez, de aproximadamente 50 años, y dejó a su pareja, Julio Hinding, en estado crítico.
Este miércoles, La Opinión Austral confirmó la triste noticia del fallecimiento del jefe del Grupo Scout Monseñor Miguel Ángel Alemán, el más antiguo de la provincia de Santa Cruz.
Desde el Grupo Scout San Juan Pablo II de Río Gallegos expresaron sus condolencias. “Con profundo dolor, despedimos a dos hermanos scouts Caro y Julio que han partido al Gran Campamento Eterno. Su alegría, servicio y ejemplo quedarán siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes compartimos la senda junto a ellos”.
“Elevamos una oración por sus familias y recordamos que la hermandad scout es más fuerte que la ausencia: en cada fogón, en cada juego y en cada promesa, su luz seguirá presente. Abrazamos especialmente a nuestros hermanos del Grupo Scout Monseñor Alemán”, cerraron el comunicado.
El accidente
El siniestro fatal que se llevó la vida de la pareja involucró a un Fiat Cronos y una Ford Ranger. De acuerdo a las primeras pericias, la camioneta circulaba por la ruta 18 en sentido este-oeste, mientras que el Fiat Cronos transitaba por la ruta 35 hacia el norte. Por razones que se investigan, ambos vehículos colisionaron en la intersección; la violencia del impacto provocó que la Ford Ranger volcara sobre la banquina y que el automóvil quedara destrozado.
El matrimonio viajaba desde Río Gallegos hacia Chaco, provincia de origen de Gómez, por motivos personales y familiares.
“En cada fogón, en cada juego y en cada promesa, su luz seguirá presente”.
GRUPO SCOUT SAN JUAN PABLO II
Efectivos de la Unidad Regional III de la Policía de La Pampa, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y controlar el tránsito. En tanto que la Fiscalía de turno inició actuaciones para determinar la mecánica exacta del choque y establecer si hubo factores como exceso de velocidad, distracciones o fallas mecánicas.
