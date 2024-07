Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El estudiante de Río Gallegos, Ignacio Naguil, retornó a su ciudad natal luego de obtener la medalla de bronce en la 65° Olimpiada Internacional de Matemática (IMO), en Reino Unido. Familiares y amigos lo recibieron en el Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández.

En el día de su cumpleaños, Ignacio regresó a su tierra y fue recibido por una multitud que lo esperaba con ansias. En el Aeropuerto Internacional “Norberto Fernández”, el joven medallista habló con La Opinión Austral y brindó sus sensaciones al ver a su familia y amigos después de casi un mes fuera de Río Gallegos.

“Es mucha emoción, este recibimiento era algo que no me esperaba sinceramente, si esperaba a mi familia, como más o menos es costumbre, pero un recibimiento así de este tamaño no me lo esperaba”, comentó el joven.

Respecto a la competencia, Ignacio explicó “Estuvimos 10 días y competimos en dos días. Hubo una prueba cada día de cuatro horas y media y tres problemas por resolver. Con eso pude recibir esta medalla de bronce. Este es mi último año, así que es muy lindo poder con haber conseguido esto”.

En otro tramo de la entrevista, el joven adelantó que en noviembre se prepara para competir en las Olimpiadas Nacionales y, en caso de hacer podio en esa competencia, poder competir en las Rioplatenses. “Después hay un par de competencias en el medio y unas después a nivel internacional“, indicó.

Por último, el medallista de Matemáticas envió un mensaje para los más chicos que quieran participar de este tipo de competencias. “Que se animen que por probar. Si les gusta algo que se metan, si les gustan matemáticas y que vean lo que es, que investiguen que le preguntan a los profesores o a quien tengan mano“, manifestó.

“Si les gusta algo que investiguen acerca de eso y que se metan en todo lo que puedan”, agregó.

Felipe Klir, del Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE), CABA; Emiliano Sosa, de la Unidad Académica Dante Alighieri, Campana, provincia de Buenos Aires; Uriel Digestani, de la Escuela Técnica ORT, CABA; Matías Álvarez Oviedo, del Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín”, Rosario, Santa Fe; Ignacio Naguil, del Colegio “Nuestra Señora de Fátima”, Río Gallegos, Santa Cruz, y Lola Ruffolo, del Instituto Politécnico, CABA, integraron el equipo argentino que viajó acompañado por el tutor Dr. Martín Mereb y la líder del equipo, Dra. Patricia Fauring.

“Un regalo de Dios y de la vida”

Por su parte, Ramona, la abuela de Ignacio, habló con La Opinión Austral y se mostró sumamente emocionada con los logros de su nieto.

“Es una emoción terrible. La verdad que nunca lo hemos soñado a esto. Se nos viene todo para atrás, de cómo vinimos a esta provincia, cómo llegamos, con una mano atrás y la otra adelante, sin soñar esto. Esto es un regalo de Dios y de la vida, tengo todos los anhelos para mi nieto que es hermoso como persona y como estudiante”, expresó la orgullosa abuela.

Y agregó: “Hoy los chicos de 18 años están en otra y él está en esto, pensando que tiene que seguir adelante por la familia por todo lo que lo rodeamos y bueno es un gran regalo de la vida”

“Estoy muy agradecida y feliz. El corazón se me explota“, expresó Ramona.

“Logró el sueño”

Por último, su mamá, Rossana Contreras, habló con La Opinión Austral y compartió sus sensaciones en ese emotivo momento.

“Estoy con una emoción enorme, después de extrañarlo un mes y medio que estuvo lejos de casa, pero bueno. Este esfuerzo la verdad que fue muy valioso, logró el sueño, porque viene trabajando duramente desde hace muchísimos años y la verdad que nos enorgullece mucho que lleve nuestra bandera de Santa Cruz a este país a demostrar que en Argentina hay gente con talento y que con esfuerzo se puede lograr un montón de metas”, manifestó.

Y añadió: “En este año particular, se sintió mucho más ese apoyo y el afecto de la gente, más teniendo en consideración que los pasajes no fueron cubiertos por el Senado como en años anteriores y gracias a la colaboración de la gente de Río Gallegos y Santa Cruz esto fue una realidad”.

Por último, la madre comentó que Ignacio ya está “pensando qué se va a ir a estudiar” y que “tiene que definir su carrera”.

“Lo que él elija y lo que lo haga feliz sé que va a poder concretar sus sueños, porque tiene mucha tenacidad, mucho esmero, mucha dedicación. Así que lo que a él lo haga feliz nosotros como familia lo vamos a apoyar”, concluyó.