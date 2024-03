Tal como informó La Opinión Austral, un inspector del equipo de guardapesca de Santa Cruz sufrió un grave accidente que le produjo la pérdida de su pie derecho en Punta Loyola, cuando realizaba un control en el sector del muelle de YCRT a un grupo de mujeres que estaban recolectando de manera ilegal almejas (moluscos) a bordo de dos embarcaciones precarias.

Al respecto, Luz Almonacid, presidenta de la Cooperativa Marineras de Punta Loyola, brindó detalles del incidente y expresó su malestar por la actuación de los inspectores.

“Fueron los pescadores a buscar mejillones y róbalo, tenían todo para subirlo arriba del bote. En ese momento, aparece Subsecretaría de Pesca, sabiendo que estamos en fecha donde se tiene un poco más de venta, y fueron con agresividad a la playa. Nos hicieron tirar mejillones, nos hicieron tirar la mercadería, todos los productos marítimos que estábamos sacando en ese momento“, aseguró Almonacid a Tiempo FM 97.5.

Según pudo saber La Opinión Austral, el equipo de guardapesca quiso ayudar a sacar uno de los botes que estaba encajado en medio del mal clima y lleno de moluscos para ser confiscados utilizando una cuerda atada a una camioneta para tirarla hacia la costa. Cuando la soga quedó en máxima tensión, un pedazo de madera y hierro se desprendió de la embarcación y el latigazo impactó en la pierna derecha del inspector de 56 años que supervisaba el operativo.

Momento en que un prefecto le realizaba un torniquete al inspector, tras la gravísima lesión. FOTOS: LA OPINIÓN AUSTRAL

El golpe fue tan fuerte que el guardapesca quedó a 4 metros del impacto y en la caída se golpeó la cabeza, lo que le produjo una herida cortante. Pero lo peor fue que el “chicotazo“ prácticamente le atravesó la pierna. “El hueso quedó todo astillado. Las partes de la pierna estaba unidas sólo por tendones”, contó un testigo a La Opinión Austral. Por eso, en el Hospital Regional de Río Gallegos resolvieron que debían amputar.

Respecto al episodio, Almonacid relató: “A uno de ellos se le enredó el pie en la soga, y ahí fue donde se salió la pierna por el golpe y la presión que estaba haciendo. No se tendría que haber metido ahí pero estos hombres no están capacitados. Tienen gente ignorante que le falta el 100 % de capacitación, no saben cómo trabajar en una situación así”, relató Almonacid.

En este marco, el subsecretario de Pesca de Santa Cruz, Harold Bark, le contestó a Almonacid y sostuvo que “sale a atajarse de lo sucedido porque no quiere tener una responsabilidad civil con esto. Tiene que agradecer a Marcelo Mirol, porque él dice que fue un accidente“.

Harold Bark, subsecretario de Pesca de Santa Cruz.

“Estoy muy dolido por las declaraciones que acabo de escuchar, ni siquiera un poco de empatía por lo que le sucedió a Mirol, un inspector de la Secretaría de Pesca que cumplía con su labor”, indicó el funcionario a Tiempo FM 97.5.

“En ningún momento se le faltó el respeto de nadie. Se estaba realizando la recolección de moluscos, los barcos estaban llenos de moluscos. Miente esta mujer, no es la primera vez. Mirol, por negligencia de estas personas, perdió una parte de su cuerpo“, completó Bark

Recolección ilegal

Según la normativa de pesca de Santa Cruz, está prohibida la recolección de moluscos en toda la costa. Esto es por falta de un organismo que controle la marea roja o cualquier circunstancia que pueda determinar si los mariscos son aptos para el consumo humano.

El lunes por la tarde, cuando el personal de Prefectura Naval interceptó a la embarcación, llamó al personal de Pesca de la provincia de Santa Cruz. Según pudo saber La Opinión Austral, no habían avisado a Prefectura que se iban a embarcar y tampoco tenía permiso de pesca, más allá de la prohibición de recolección de moluscos. Por eso se puede ver en un video previo al accidente al inspector de pesca conversando con las mujeres que estaba juntando almejas. No querían que les decomisaran la carga, que pretenderían vender en Semana Santa.

La embarcación, a nombre de Luis Alberto Garcés Concha, había quedado encallada por el peso que producía la cantidad de almejas recolectadas, en medio de la subida de la marea. Por eso decidieron tirar de ella, con la ayuda de una camioneta, para decomisar la carga y evitar que siguieran con la faena. Ahí fue cuando ocurrió el brutal accidente.