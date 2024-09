Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 10 de julio pasado, el fuego consumió la vivienda del veterano de guerra José Ernesto Ruiz.

“No quedó nada. Ni las medallas de veterano pudimos encontrar, se las llevó el fuego. Pero cada uno sabe quien soy, queda en la mente y el corazón”, manifestó el día después del incendio, al móvil de Radio LU12 AM680, quien defendió la soberanía como artillero antiaéreo en la pista de Puerto Argentino durante la guerra de Malvinas.

A Ruiz se le repuso la medalla otorgada en 1986. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Este domingo, en el tradicional izamiento que hace décadas se realiza en el mástil de avenidas Kirchner y San Martín, Ruiz recuperó una de sus medallas.

“Periódicamente voy al izamiento, en esta ocasión fui ‘engañado’, me invitó mi familia a que tuviéramos un desayuno como sabemos tener ocasionalmente y después fuimos al izamiento, ahí resultó la entrega de la medalla”, contó el veterano a La Opinión Austral.

Condecoración

La medalla es la creada por la Ley 23.118/84, norma que establece “condecorase a todos los que lucharon en la guerra por la reivindicación territorial de las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, en las acciones bélicas del 2 de abril al 14 de junio de 1982, con una medalla y un diploma”.

La ley establece que la medalla “será de acero, en cuyo anverso lucirán los colores patrios y el nombre y apellido del combatiente, y en el reverso la inscripción ‘El Honorable Congreso de la Nación a los combatientes’. En el diploma se hará constar la leyenda del reverso de la medalla”.

“Me sorprendieron”, reconoció y continuó contando que “después del izamiento anunciaron que iban a entregar la medalla a un héroe de Malvinas, a un veterano de guerra. No sé cómo ha sido el procedimiento, no sé quiénes han tramitado en el Congreso de la Nación para que el Ministerio de Defensa les otorgue y me traigan la medalla nuevamente. Esta es la medalla que me había otorgado el Congreso de la Nación como veterano de guerra y que con el incendio se perdió“.

Ruiz, quien es oriundo de Córdoba y se asentó en Río Gallegos en la década de los ochenta, afirmó que “es una emoción tremenda saber que la gente se ha estado moviendo estos días y yo sin saber que estaban tramitando el reponerme la medalla”.

“Esas medallas nos identifican a todos lo que estuvimos en el conflicto en Malvinas. Fue muy emocionante el momento en el que me la devolvieron. En los últimos actos no tenía la medalla, sin que nadie pregunte o diga nada, cuando uno tiene colgada esa medalla se sabe que uno es un veterano de guerra. Ahora voy a volverme a identificar en los actos como un verdadero veterano”, cerró.