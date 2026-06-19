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La profesora y artesana ceramista Verónica Andrea Corvalán será reconocida oficialmente por el Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos por su trayectoria artística, cultural y de investigación vinculada a la cerámica y a la construcción de una identidad visual asociada al territorio santacruceño.

La distinción se concretará este viernes 19 de junio de 2026, a las 14 horas, en el recinto de sesiones del cuerpo legislativo local, ubicado en avenida Lisandro de la Torre N° 556, donde se desarrollará un acto de reconocimientos correspondientes a proyectos aprobados durante sesión ordinaria.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Ayrton Ruay, del bloque SER, mediante un proyecto de resolución que propone “reconocer y felicitar” a la artista por su labor en el ámbito cultural y por su contribución a la difusión y puesta en valor de la identidad santacruceña.

Más de dos décadas de trabajo en la cerámica

Corvalán desarrolló una trayectoria centrada en el arte cerámico regional, combinando formación, práctica autodidacta, experimentación técnica e investigación permanente sobre los recursos naturales de Santa Cruz.

Su obra surge de una relación directa con el territorio provincial, donde elementos como el barro, el fuego, los minerales y los paisajes se convierten en materia prima para la creación artística.

“Su obra nace del vínculo profundo con la tierra que habita, donde el barro, el fuego, los minerales y los paisajes de Santa Cruz se transforman en piezas que expresan la identidad natural, cultural y comunitaria de nuestra provincia”, señala el proyecto.

La trayectoria de Corvalán comenzó formalmente en 2002, cuando se incorporó al Taller Municipal de Cerámica de Río Gallegos, entonces dirigido por la profesora Susana Suárez.

En una entrevista concedida a La Opinión Austral en 2023, recordó aquel momento decisivo: “Fui a probar y me di cuenta ahí que era para mí”. Desde entonces, la cerámica pasó a ocupar un lugar central en su vida artística y profesional.

A 21 años de su primera clase en el taller, asegura que la cerámica significa todo. “Llegó en un momento especial, tenía la necesidad. Uno busca algo y no sabés qué es lo que querés para tu vida, que te active, lo mío es el arte”, expresó en aquella oportunidad.

Investigación sobre arcillas y minerales de Santa Cruz

Uno de los aspectos más destacados en la resolución presentada en el Concejo Deliberante es el trabajo de investigación que Corvalán desarrolló durante años sobre arcillas y materiales naturales de la Patagonia.

El proyecto señala que recorrió distintos puntos de la provincia para recolectar, estudiar y analizar el comportamiento cerámico de tierras y sedimentos locales.

Entre las zonas mencionadas figuran Puerto San Julián, Gobernador Gregores, El Calafate y Perito Moreno, donde realizó trabajos vinculados a la identificación y experimentación con arcillas plásticas, arenas volcánicas, magnetita y otros minerales presentes en el territorio.

Asimismo, se destaca que efectuó estudios relacionados con plasticidad, contracción y resistencia térmica de los materiales, además de investigaciones con cenizas volcánicas y arenas de origen magmático para mejorar el comportamiento de las pastas cerámicas frente al choque térmico.

La resolución remarca además que desarrolló sus propios engobes utilizando minerales y tierras santacruceñas. Tal como contó La Opinión Austral, “ha desarrollado engobes propios elaborados con minerales y tierras santacruceñas, logrando paletas cromáticas inspiradas en la estepa patagónica y reflejando los colores, texturas y características distintivas del paisaje provincial”, sostiene el texto.

La búsqueda de una cerámica con identidad santacruceña

A lo largo de su carrera, Corvalán orientó gran parte de su producción artística hacia la representación de elementos vinculados a la historia, la geografía y la naturaleza de Santa Cruz.

La propia artista explicó años atrás cómo fue construyendo ese camino. “Había algo con el tema de Santa Cruz, de nuestras raíces, ya lo tenía en mi cabeza”, manifestó a La Opinión Austral.

Posteriormente, al desempeñarse en la Secretaría de Cultura, profundizó esa búsqueda. “Mi cabeza empezó a trabajar en ese sentido, empecé a hacer diseños propios y continué en el taller privado para seguir creciendo y mejorando las técnicas. No quise cambiar más las temáticas, quise trabajar todo sobre Santa Cruz”, sostuvo.

Esa decisión marcó buena parte de su obra posterior, en la que aparecen representaciones de la fauna autóctona, la flora regional, los paisajes patagónicos, las pinturas rupestres y las culturas originarias.

El proyecto legislativo subraya precisamente que sus trabajos “recuperan símbolos, paisajes y elementos propios de Santa Cruz, dialogando con la historia provincial, la flora, la fauna, las pinturas rupestres y la memoria de los pueblos originarios”.

Exposiciones inspiradas en el territorio

Entre las producciones destacadas de Corvalán que fueron incluidas en los fundamentos del reconocimiento figuran varias muestras que tuvieron como eje la identidad regional.

Una de ellas fue “Plasmado en el Tiempo”, presentada en 2018 e inspirada en el arte rupestre patagónico.

La exposición estuvo integrada por máscaras elaboradas con materias primas de Santa Cruz y constituyó una de las primeras propuestas en las que la artista profundizó la relación entre cerámica e historia regional.

También fueron mencionadas “Laguna Azul, Misterio, Fuego y Tierra”, “Santa Cruz Tierra de Tehuelches” y “Pasión Lengua de Fuego”, proyecto desarrollado en 2021 a partir de la observación de la flora autóctona santacruceña.

Esta última reunió más de 80 obras realizadas junto a integrantes del Taller de Cerámica Artesanal Arte Rupestre, inspiradas en la planta conocida como Lengua de Fuego o Mata Guanaco.

La propuesta incluyó cuadros escultóricos, esculturas, platos artísticos y piezas de bisutería vinculadas a la biodiversidad provincial.

Arte en diálogo con el paisaje patagónico

Una de las características distintivas del trabajo de Corvalán es la utilización del entorno natural como espacio de exhibición.

Desde hace años, muchas de sus muestras son montadas temporalmente en paisajes abiertos de Santa Cruz, integrando las obras con el ambiente que las inspira.

“Fauna Patagónica” fue una de las últimas exposiciones realizadas bajo techo. Desde entonces, sus producciones comenzaron a ocupar escenarios naturales de la provincia.

Así ocurrió con “Laguna Azul, Misterio, Fuego y Tierra“, instalada alrededor del cráter de Laguna Azul, o con “Pasión Lengua de Fuego“, que fue montada junto a ejemplares de la planta que inspiró la muestra.

La propia artista explicó esa búsqueda en diálogo con La Opinión Austral. “La comunión del arte con la naturaleza es la clave”, señaló.

“Neneo, Guardián de la Patagonia”

Entre las obras destacadas por el proyecto figura también “Neneo, Guardián de la Patagonia“, presentada en 2023.

La muestra estuvo integrada por seis piezas cerámicas elaboradas con distintas técnicas, engobes artesanales santacruceños, esmaltes y óxidos.

La propuesta tomó como eje al neneo, una especie característica de los ecosistemas patagónicos.

Sobre el origen del proyecto, Corvalán explicó: “Gracias a este tipo de flora se evita la desertificación del suelo patagónico, de ahí su fauna, guanacos, piches, matuastos, el come cebo, se benefician. Así también los pueblos originarios lo utilizaron en forma medicinal”.

La instalación fue exhibida a unos 40 kilómetros del lago Posadas y se convirtió en una nueva expresión de la relación entre arte, naturaleza e identidad regional.

“El Último Canto Selknam” y la investigación sobre pueblos originarios

Otro de los trabajos mencionados en la resolución es “El Último Canto Selknam”, desarrollado en 2022.

La muestra surgió a partir de una investigación artística centrada en los pueblos originarios de Tierra del Fuego y su vínculo histórico y cultural con los Aonikenk de la Patagonia continental.

La propuesta fue presentada como instalación ambiental en la zona de Laguna Blanca, cercana a Tolhuin, y posteriormente exhibida en el Museo Municipal de Río Grande.

El proyecto fue incorporado dentro de los antecedentes que fundamentan el reconocimiento legislativo, al igual que otras obras vinculadas a la historia y memoria de los pueblos originarios de la región.

Participación en simposios, documentales y programas nacionales

La resolución también menciona que en 2023 Corvalán fue convocada por Fomicruz S.E. para participar del simposio internacional “Patagonia Mini”, donde presentó investigaciones sobre la utilización artística de arcillas locales, particularmente la denominada “Tincarzeta” de San Julián.

Asimismo, se destaca que ese mismo año fue seleccionada por Camuzzi Gas del Sur para representar a Santa Cruz en el ciclo documental audiovisual “Huellas Creativas”, una producción de alcance nacional centrada en procesos creativos vinculados a distintas regiones del país.

En paralelo, participó en programas nacionales como “Arte y Género” y en actividades culturales relacionadas con la UNESCO.

En 2020 fue elegida para representar a Santa Cruz en el festival federal “Federales: Arte y Género”, organizado por la Cámara de Diputados de la Nación.

En aquella oportunidad se valoró especialmente el “compromiso artístico y social” reflejado en su producción.

Reconocimientos previos

La trayectoria de Verónica Corvalán ya había recibido distinciones institucionales con anterioridad.

Uno de los antecedentes destacados en el proyecto es la Resolución N° 348-HCD-2020 de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, mediante la cual se reconoció su trabajo de difusión de la cultura santacruceña.

En aquella oportunidad se resaltó la representación de paisajes, flora, fauna, pinturas rupestres y pueblos originarios presentes en sus obras.

Además, distintas instituciones culturales distinguieron su labor a lo largo de los años y reconocieron su aporte al desarrollo de la artesanía argentina.

El valor cultural del reconocimiento

El proyecto impulsado en el Concejo Deliberante sostiene que reconocer a Corvalán implica visibilizar el trabajo de quienes contribuyen a preservar y transmitir aspectos vinculados al patrimonio cultural santacruceño.

“Reconocer su labor implica también poner en valor a quienes, desde el arte, el oficio y la sensibilidad, mantienen viva la memoria del territorio y transforman la tierra santacruceña en identidad, cultura y patrimonio para las futuras generaciones”, expresa la iniciativa.

Asimismo, señala que es responsabilidad de las instituciones acompañar y difundir el trabajo de artistas y trabajadores culturales que fortalecen la identidad de la comunidad.

Con ese fundamento, el cuerpo legislativo de Río Gallegos avanzó con la aprobación del proyecto que será formalmente entregado este viernes durante el acto de reconocimientos en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, donde Verónica Andrea Corvalán recibirá la distinción por una trayectoria construida a partir de la investigación, la cerámica y la representación artística del territorio santacruceño.