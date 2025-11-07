La Escuela Laboral Domingo Savio de Río Gallegos abrió sus puertas para recibir a la comunidad en la 28° edición de la Expo Savio.

Con una amplia participación de los vecinos, este viernes se realizó una nueva edición de la Expo Savio. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Durante la jornada, que se desarrolló en doble turno, alumnos y alumnas que participan de talleres y proyectos expusieron sus trabajos y ofrecieron a la venta sus producciones.

La 28° edición de la Expo Savio contó con desfile. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Además, hubo desfiles de las producciones del taller de moldería y corte y confección, y presentaciones musicales.

El taller de “Aromas de nuestra tierra”. Foto: José Silva/La Opinión Austral

La Opinión Austral recorrió los stands, entre ellos el del Proyecto “Aromas de nuestra tierra”. Al respecto, Milagros Giampaoli, profesora de Biología, contó: “El proyecto fue pensado por tres profesoras y el equipo de gabinete. Nos preguntábamos de qué manera podíamos activar a nuestros estudiantes en el aula o a querer aprender, así que empezamos a pensar estrategias”.

En esta búsqueda surgió el taller en el que participó casi medio centenar de estudiantes de 4to año. “Se abordaron contenidos disciplinares de la materias como la biodiversidad a través del reconocimientos de especies vegetales en la Reserva Natural Mata Verde, fuimos al laboratorio del ISES, articulamos con el Secundario N° 11, que nos transmitió los conocimientos de cómo extraer los aceites esenciales, cómo perfumar los sahumerios y cómo elaborarlos”, explicó.

“Si prestamos atención a lo largo de toda la ciudad podemos encontrar mata verde, paramela y distintas especies, recolectamos de manera consciente”.

Giampaoli señaló que “el objetivo principal de este taller era motivar a los estudiantes a aprender y generar un espacio de atención plena, donde los estudiantes no estén distraídos con el celular, sino que tengan un espacio en el que se concentren en el ahora y en el yo, en qué me pasa a mí”.

Durante el desfile se presentaron las producciones del taller de moldería y corte y confección. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“La idea fue cambiar nuestras prácticas de enseñanza y empezar a enseñar con el hacer”, recalcó al tiempo que valoró que durante el desarrollo del taller los estudiantes “lograron vincularse, se llevaron bien y generaron nuevas relaciones”.

Los vecinos recorrieron los stands de la Expo Savio. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Finalizando, la profesora adelantó que el próximo año “la idea es que continuemos haciendo velas y cremas y viajes a distintas localidades para reconocer las plantas nativas”.

Otro de los proyectos era “Prevención y bienestar” donde se abordaron el noviazgo adolescente, cuáles son los aspectos más importantes y cómo prevenir un noviazgo “tóxico”, también trabajaron sobre los consumos problemáticos.

Los chicos del proyecto de “Prevención y bienestar”. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Buscamos la información y preparamos los afiches en equipo con el 2do B”, contó Tomás de 2do “A” a La Opinión Austral.

Además, valoró las visitas recibidas: “Preguntan bastante”.

Acompañamiento

“Estamos muy felices porque la apertura era a las 09:00, pero teníamos familias desde las 08:00 esperando ingresar para preinscripciones y también para la Expo. Tuvimos la grata sorpresa de la comunidad educativa acompañando a la Escuela Laboral, es un gran honor”, destacó Marlene Tiepermann, rectora del Secundario.

Durante la Expo Savio también se realizaron preinscripciones de Nivel Primario, Secundario y CEFYAP para el Ciclo Lectivo 2026.

“Hay bastantes familias interesadas, estamos muy contentos. La propuesta educativa siempre es pensar en los jóvenes, como dice la obra de Don Bosco nosotros educamos desde el corazón. Estamos muy felices y ansiosos de conocer a los nuevos integrantes de la familia”, manifestó.

“Trabajamos con la población más vulnerable así que damos prioridad a eso, acercarnos a los jóvenes y acompañarlos en su proceso”, añadió.

Para finalizar, Tiepermann agradeció “a todos los que nos visitaron, a las familias que acompañan, a los estudiantes que son los protagonistas y a cada uno de los docentes. Nosotros trabajamos desde el corazón, esto es una pequeña muestra de muchísimo trabajo que hay detrás. Agradezco a cada uno de los que pertenecemos a nuestra Escuela Laboral”.