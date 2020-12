La familia que perdió todo en el incendio del barrio Madres a la Lucha necesita urgente una heladera

El incendio ocurrido el pasado viernes por la noche en la Manzana C del barrio Madres a la Lucha de Río Gallegos consumió completamente una vivienda en la que vivían seis personas: cuatro adultos y dos niñas. Se trata de Aurora Subelza y su pareja, el hijo y la hija de Aurora (Sandra Guerra), y dos nietitas de dos y cuatro años.

Las pérdidas fueron totales, y si bien la solidaridad de los riogalleguenses no tardó en llegar, La Opinión Austral pudo saber que aún necesitan con urgencia una "heladerita para las cosas de las nenas".

La cadena para ayudar a los vecinos damnificados recorrió las redes sociales desde aquella noche, pero Sandra tuvo que salir a aclarar que sólo su familia había sido la que perdió todo. En este sentido, apuntó que hay personas sacando ventaja en el pedido de donaciones: "Se dice que fueron tres familias afectadas por el incendio, aclaro esto porque es MENTIRA. Hay gente muy sinvergüenza que a costa de mi desgracia inventa cosas. Yo y mi familia fue la que lo perdió todo, a mi vecino sólo se le quemó un poco la pared de atrás", expresó a través de Facebook.

Foto: José Silva/La Opinión Austral

La Opinión Austral supo que varias personas estaban recurriendo a esta desleal acción sin haber sido afectados por el incendio, y que a Sandra o su familia no les llagaba nada de lo donado.

En su descargo, la vecina enfatizó por otro lado la verdadera ayuda que están recibiendo, y remarcó: "Quiero permitir decir algo, lo que realmente me pasó no se lo deseo a nadie, es volver a empezar de cero y una vida nueva. Mucha gente dijo que por ser un asentamiento me lo merecía, y a todos aquellos que me desearon el mal, les deseo lo mejor", cerró.

El dolor tras las pérdidas totales. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Para cualquier colaboración, Sandra se encuentra momentáneamente en el Madres a la Lucha Manzana B Casa 6 (casa amarilla). Dejó a disposición su celular 2966-415676 y el de su mamá Aurora 2966-539354.