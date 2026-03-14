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La historia de un pavo real azul que se escapó del Jardín Granja “La Taperita” movilizó durante varios días a vecinos, bomberos y a la comunidad educativa en Río Gallegos. El animal, que forma parte del espacio pedagógico del establecimiento ubicado en la intersección de Don Bosco y Chile, recorrió más de cinco cuadras del centro de la ciudad antes de regresar finalmente al jardín.

El episodio comenzó el 26 de febrero, cuando el ave salió del predio del jardín mientras el personal realizaba tareas habituales de cuidado de los animales. Desde ese momento, el establecimiento pidió la colaboración de la comunidad para poder localizarlo y evitar que sufriera algún incidente.

El pavo real pasó por patios, calles y techos de Río Gallegos durante dos semanas.

Un recorrido por el centro de Río Gallegos

Tras escapar del jardín, el pavo real comenzó a aparecer en distintos puntos cercanos. Vecinos informaron avistamientos en sectores comprendidos entre las calles Chile, 25 de Mayo, Ramón y Cajal, Tucumán y José Ingenieros.

Así fue la captura del pavo real en el patio de una vecina de la calle Chile. “El pavo es más veloz de la que creímos”, dijeron.

Durante esos días, cada aviso activó recorridas del personal del jardín, que intentó atraparlo sin éxito en varias oportunidades. Según relataron desde la institución, el animal volaba hacia otros patios o se desplazaba de cuadra cada vez que intentaban acercarse.

“No les vamos a mentir, ¡Nos costó muchísimo atraparlo! El pavo resultó ser más veloz de lo que pensábamos. Cada vez que recibíamos un dato y llegábamos a la dirección indicada, el pavo decidía que era un gran momento para emprender vuelo de nuevo y mudarse de cuadra. Parecía que estaba jugando a las escondidas, ¡Pero con alas! Finalmente, gracias a la paciencia (y un poco de astucia), logramos atraparlo”, narraron con alegría desde el jardín.

El miércoles a la noche el pavo real se subió al techo de un edificio y los bomberos decidieron esperar a que baje.

El miércoles por la noche la situación generó un nuevo episodio en el barrio. Cerca de las 23:40, vecinos de la calle Ramón y Cajal y Tucumán advirtieron movimiento de bomberos en la zona. El ave había sido vista en el patio de una vivienda y luego se posó en la parte alta de un edificio.

Ante esa situación, los bomberos evaluaron intervenir con una escalera, pero desistieron debido al riesgo que implicaba intentar capturarlo en ese momento. Mientras tanto, se pidió a los vecinos resguardar a sus mascotas y avisar si el animal volvía a aparecer.

La colaboración de los vecinos

La búsqueda continuó con la ayuda de residentes de distintos sectores del centro. La comunidad mantuvo comunicación con el jardín para informar cada nuevo avistamiento.

Finalmente, el pavo real apareció en el patio de una vivienda ubicada sobre la calle Chile. Una vecina que lo encontró el jueves temprano dio aviso inmediato al establecimiento.

Tras recibir la notificación, personal del Jardín Granja La Taperita se acercó al lugar y logró capturarlo de forma segura. El animal regresó luego a su espacio dentro del predio del jardín.

Desde la Junta Vecinal del barrio Güemes destacaron el accionar de la vecina que realizó el aviso y la colaboración de los residentes que siguieron atentos los movimientos del ave durante los días de búsqueda.

El regreso al Jardín La Taperita

Luego de varios intentos fallidos y recorridas por diferentes cuadras, el personal del jardín logró finalmente recuperar al pavo real. Desde la institución informaron que el animal se encuentra sano y salvo.

A través de una publicación, el jardín agradeció a los vecinos que avisaron cada vez que lo vieron y a la Junta Vecinal del barrio Güemes por la difusión y la ayuda durante el operativo. También mencionaron la predisposición del cuerpo de bomberos.

El pavo real azul integra el conjunto de animales que forman parte del espacio educativo del jardín. En ese entorno, niños y niñas realizan actividades vinculadas al contacto con la naturaleza y al aprendizaje sobre el cuidado de los seres vivos.

Los chicos disfrutan y aprenden con la granja del jardín La Taperita.

El episodio concluyó con el regreso del ave al predio del establecimiento después de varios días de recorridos por patios, techos y cuadras del centro de Río Gallegos.

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