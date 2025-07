Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde las 14 horas de este sábado 6 de julio, la sede de La Opinión Austral (Zapiola 35) es escenario de una nueva campaña de atención veterinaria gratuita impulsada por el Área de Control Animal del Municipio de Río Gallegos junto a los medios del Grupo La Opinión Austral: LU12 AM680 y LU12TV.

Durante tres horas, hasta las 17, vecinos y vecinas pueden acercarse con sus mascotas para acceder a vacunación antirrábica, desparasitación para cachorros y adultos, tratamiento antisárnico y registro único de mascotas (RUM), sin necesidad de turno previo.

Jornada gratuita de salud animal en Zapiola 35. FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La actividad forma parte del trabajo sostenido que realiza el área municipal para reducir la circulación de enfermedades zoonóticas y promover una convivencia armónica entre animales y personas.

“La rabia no tiene cura”: por qué es vital vacunar

En una entrevista brindada a LU12 AM680, la médica veterinaria Melissa Pérez remarca la importancia de mantener al día la vacunación antirrábica en perros y gatos.

“La rabia no tiene cura, solo se previene. Es una enfermedad mortal que se transmite por mordedura y afecta tanto a animales como a humanos”, sostiene.

Si bien en Santa Cruz no se registran brotes de rabia desde hace años, la profesional advierte que la única manera de mantener alejado el virus es mediante la vacunación anual obligatoria.

Diana Chicuy, de Control Animal de Río Gallegos, encabezó la jornada de vacunación en La Opinión Austral. FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“En esta campaña estamos vacunando a perros y gatos a partir de los 4 meses. Es una vacuna gratuita y obligatoria”, señala.

Además de la rabia, se aborda la problemática de la sarna, una enfermedad de piel frecuente en animales sin atención veterinaria, y los parásitos intestinales, que también pueden afectar la salud humana, especialmente la de los niños.

Registro obligatorio: cómo es el trámite y por qué es importante

Junto a la atención veterinaria, se realiza también el registro único de mascotas (RUM). Este trámite, que es gratuito, permite identificar al animal y vincularlo con su tutor responsable, algo fundamental ante extravíos o incidentes en la vía pública.

Muchas personas se acercaron desde temprano a La Opinión Austral con sus mascotas. FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“El registro ayuda a saber a quién pertenece cada animal. Solo lleva cinco minutos hacerlo y se puede renovar todos los años”, explicó Diana Chicuy, jefa del área de Control Animal.

Además, se entregan credenciales identificatorias y se actualizan los datos de quienes ya tienen mascotas registradas.

El RUM también permite aplicar sanciones en caso de tenencia irresponsable, como mascotas sueltas en la calle o situaciones de maltrato.

Castraciones, infracciones y perros sueltos

Desde el municipio se vienen realizando más de 350 castraciones mensuales, aunque en los meses de invierno se registra una caída en la asistencia.

“La castración es clave para controlar la población. También se deben castrar los machos, no solo las hembras”, insiste Chicuy.

En paralelo, se incrementa el número de infracciones por perros sueltos en la vía pública. Desde el área municipal se labran entre 20 y 30 actas por semana, aunque la funcionaria advierte que muchas veces no se puede avanzar porque los dueños no se hacen responsables o no se presentan tras la notificación.

“Los perros que andan solos pueden generar accidentes o mordeduras. No es normal ni saludable que un animal salga solo a la calle”, indica.

Ante la proximidad de eventos deportivos y maratones, se refuerzan las tareas de control en coordinación con otras áreas municipales para prevenir ataques de animales a peatones y corredores.

Qué se necesita para participar

La jornada en Zapiola 35 está abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa.

Los únicos requisitos son:

Llevar al animal con correa y collar (bozal en caso de razas grandes o temperamentales)

(bozal en caso de razas grandes o temperamentales) Contar con bolsita para recoger sus necesidades

Presentar DNI del tutor responsable

Se recuerda que todos los servicios son gratuitos y que los cupos se atenderán por orden de llegada, dentro del horario establecido.

Servicios que se brindan hoy

Vacunación antirrábica obligatoria y gratuita

obligatoria y gratuita Desparasitación interna para cachorros y adultos

para cachorros y adultos Tratamiento antisárnico

Registro y renovación del RUM (Registro Único de Mascotas)

Compromiso por una ciudad ordenada

Tanto desde Control Animal como desde La Opinión Austral, el mensaje es claro: el bienestar animal es una responsabilidad compartida.

Esta jornada gratuita es parte de una serie de acciones que continuará durante el invierno y que busca concientizar a la población sobre la importancia de cuidar a sus mascotas, no solo por su salud, sino también por la seguridad de toda la comunidad.