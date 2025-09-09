Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes por la mañana, La Opinión Austral confirmó que la escultura en homenaje al padre Juan Barrio Herrero en Río Gallegos, ubicada en la intersección de las calles Defensa y Pasteur, a pocos metros de la ermita de la Virgen del Carmen en el barrio homónimo, fue limpiada luego de un acto de vandalismo que generó gran indignación entre los vecinos.

Cabe recordar que ayer desconocidos rayaron con fibrón negro la obra, dibujándole un flequillo y un bigote característico de Adolfo Hitler, además de insignias militares sobre el pecho. Para dejar en claro la intención del ataque, también trazaron una esvástica en el brazo izquierdo.

Tras este episodio, que buscó profanar la imagen del sacerdote español —cuya labor pastoral comenzó en 1966 y se prolongó hasta su fallecimiento en 2013 en la capital santacruceña, siendo incluso reconocido por el Gobierno de Chile con un diploma al mérito en el exterior—, el Obispado local difundió un comunicado en el que expresó su profundo dolor y consternación.

En el escrito, firmado por el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Ignacio Medina, se remarcó: “El padre Juan Barrios fue, y sigue siendo un testimonio vivo de entrega pastoral, servicio generoso y amor a la comunidad de nuestra diócesis. Su memoria está grabada en el corazón del pueblo fiel, que lo reconoce como un pastor cercano y un verdadero testigo del Evangelio”.

Desde la institución eclesiástica señalaron que la agresión contra este signo visible de su recuerdo no solo hiere la memoria de un sacerdote querido, sino que también golpea la sensibilidad de toda la comunidad creyente, que se siente ofendida por la falta de respeto hacia sus símbolos de fe, historia y cultura.

La obra ubicada en la esquina de Defensa y Pasteur volvió a recuperar su imagen original luego de haber sido vandalizada con símbolos nazis.

“Como Iglesia, invitamos a transformar este dolor en un llamado a la unidad, la paz y el respeto mutuo. Exhortamos a todos a que estos gestos de intolerancia nunca opaquen la luz del bien que hombres y mujeres, como el padre Juan, sembraron y siguen sembrando en nuestro suelo santacruceño”, enfatizaron.

Asimismo, solicitaron a la ciudadanía “unirse en oración, para que este hecho no genere división, sino que sea ocasión de renovar el compromiso de construir una sociedad basada en el respeto, la fraternidad y la esperanza”. Finalmente, pidieron: “Que la figura del padre Juan Barrios nos siga inspirando en el camino del servicio, la reconciliación y la fe en Cristo Resucitado“.

