Este jueves se dio a conocer el fallo judicial mediante el cual se insta al referente de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, a pedir disculpas públicamente y tomar talleres en materia de género, a raíz de la denuncia presentada a fines del año pasado por el área del Género del Municipio de Río Gallegos.

Sin embargo, en una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, Guzmán indicó que no va a cumplir la sentencia de la justicia y que no va a desdecirse respecto de sus dichos en las redes sociales cuando mostró una bandera del colectivo LGBTIQ+. Fue después que el juez Marcelo Bersanelli ordenara que se retracte y haga cursos contra los discursos de odio.

Ante esto, la directora de Políticas de Género Viviana Caballero y el Jefe de Departamento Rodrigo Ordoñez se refirieron a esta negativa por parte del director del PAMI y aseguraron que era necesario este fallo de parte de la justicia respecto a los mensajes de odio que Jairo había mencionado en 2024.

“Estos mensajes de odio continuaron, no hubo retractación, ni una autocrítica, ni moderación y lo que viene a demostrar es que independientemente de las condiciones individuales de las personas que conducen las instituciones, hace falta que instituciones públicas como el estado municipal, en articulación con la justicia puedan ponerle un límite al odio que no es una opinión”, subrayó Viviana Caballero.

Rodrigo Ordoñez y Viviana Caballero.

Asimismo, aclaró que “la diferencia entre la opinión y la libertad de expresión encuentran límite en los derechos de la comunidad en general y en particular de la comunidad LGBTIQ+” en relación a lo que Jairo Guzmán expresó porque “lo que hizo no fue dar una opinión de lo que él piensa respecta de la perspectiva de género, lo que quiso fue dar un mensaje con tinte patriótico, es decir, que hay una sola bandera y que el resto debería estar toda prendido fuego y para la comunidad, es un mensaje de volver a avivar el odio en las calles”.

Por eso “era muy importante que la justicia no sólo le pida que reconozca, a través del pedido de disculpas, que se equivocó, que los gestos simbólicos generaban odio no solamente en sus palabras y en los que lo siguen a él, sino en aquellos que no habían tenido la posibilidad de hablar de perspectiva de género, de igualdad, de la no discriminación” que luego “toman estos mensajes y los replican, y no todos lo hacen de la misma manera, algunos utilizan las redes pero otros hacen pasajes al acto” y esto último, “ocurre en las calles, en locales nocturnos, en los comercios, en instituciones públicas, en los barrios, dentro de las familias o las escuelas”.

Por estas razones, “es muy importante que pueda encontrarse este límite a las expresiones” que, reiteró, “no son opiniones sino que vienen a fomentar el odio, la discriminación y la violencia por motivos de género”.

El miércoles, conferencia de prensa donde la secretaria de Gobierno Sara Delgado estuvo acompañada por la Directora de Políticas de Género Viviana Caballero, el Jefe de Departamento Rodrigo Ordoñez y la asesora letrada Abogada Andrea Parolín. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En tanto, el Jefe de Departamento Rodrigo Ordoñez, manifestó a La Opinión Austral su repudio a “la falta de pedidos de disculpas que se merece la comunidad LGBTIQ+ a nivel local y provincial por los dichos de esta persona, reivindicando nuevamente el odio”. En el mismo sentido, aseguró que la libertad de expresión no es absoluta, tiene límites cuando se afecta la dignidad, la integridad y los derechos de las personas, el odio nunca va a ser una opinión y la violencia nunca va a ser una salida”.

Consideró que este fallo “no busca un ataque a las ideas personas como dice, sino que es una defensa de los Derechos Humanos; nosotros celebramos una sociedad más diversa, más plural. sobre todo democrática, donde podamos ejercer nuestra ciudadanía como queramos” ya que “detrás de estos dichos hay muchas personas vulneradas, que están en duda con respecto a su identidad de género, con su orientación sexual, y escuchar este tipo de comentarios hace que eso se retroceda y afecte en la salud mental de las personas”, enfatizó.