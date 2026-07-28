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Durante la madrugada de este martes, vecinos de Río Gallegos afirmaron haber observado objetos voladores no identificados (OVNIS) en la zona de la costanera de la ciudad. Según los testimonios, las luces permanecieron visibles durante casi una hora y fueron captadas mediante distintos celulares, cuyos videos llegaron a La Opinión Austral.

De acuerdo con los relatos de las personas presentes, cuatro teléfonos utilizados para filmar la escena tuvieron inconvenientes durante la grabación, ya que aseguraron que los dispositivos se “tildaron” mientras intentaban captar las imágenes.

“Se formó un triángulo”

Una de las vecinas que registraba el momento describió una de las formas que observaban en el cielo. “Se formó un triángulo”, afirmó. Mientras continuaban mirando las luces, otra de las presentes comentó la cantidad de objetos que podían distinguirse: “Son un montón, si te pones a ver algunos están más claros. Está lleno”.

Ante la posibilidad de que se tratara de satélites, una de las acompañantes planteó: “Capaz que es un satélite”, aunque la persona que filmaba respondió: “Esos no son satélites, son un montón”.

Sorpresivas alineaciones y variaciones de color

Otra vecina relató que los objetos parecían modificar su posición en el cielo. “Se están alineando, son cinco y hay más”, expresó. Luego, el grupo decidió bajar para intentar obtener registros con mayor libertad y continuar observando el fenómeno.

Durante la filmación, uno de los testigos manifestó su sorpresa por el comportamiento de las luces: “¡No te puedo creer, fijate que desaparecen y aparecen de vuelta! (…) cambian de color a cada rato”.

Según indicaron, posteriormente observaron más puntos luminosos en el firmamento y aseguraron que luego dejaron de verse. “Se alinean y ahí bajan”, aseveró uno de los presentes.

Misteriosas luces sorprendieron a vecinos en la costanera de Río Gallegos.

¿Satélites, drones o fenómenos atmosféricos?

Hasta el momento no existe una explicación confirmada sobre las luces registradas en la costanera de Río Gallegos. Entre las posibles causas podrían encontrarse satélites, drones, reflejos de iluminación, fenómenos atmosféricos u otros objetos en altura que puedan generar efectos similares.

Sin embargo, los vecinos sostuvieron que lo que llamó su atención fue la forma en que las luces parecían agruparse, separarse, alinearse y cambiar de color durante el tiempo que permanecieron visibles.

Los videos registrados por los presentes permitirán analizar con mayor detalle las imágenes captadas durante la madrugada y determinar si existe alguna explicación para el fenómeno observado.

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