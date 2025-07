Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El cantante oriundo de Río Gallegos, Luis González, deslumbró en La Voz Argentina con su interpretación de “The Best”, de Tina Turner, y dirá presente en la 4° Fiesta Provincial del Frío, que se realizará en su ciudad natal los días 25, 26 y 27 de julio en el Atlético Boxing Club.

La noticia fue confirmada por la Municipalidad de Río Gallegos, que precisó que el artista de 40 años, dedicado a la música desde la infancia, subirá al escenario del polideportivo con su banda Backfly el 26 de julio. Cabe recordar que la entrada será libre y gratuita.

“Lucho”, como se lo conoce, impactó con su voz a los cuatro jurados del certamen. Lali, Luck Ra, Miranda! —el dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas— y Soledad Pastorutti se lo disputaron para sumarlo a sus equipos. Finalmente, el santacruceño eligió el de “La Sole”.

“Es una locura todo. No caigo todavía. No llego a responder todos los mensajes, me da cosa porque me ha pasado de estar del otro lado también, escribirle a alguien y esperar la respuesta. Así que me puse el objetivo de responderle a todos uno por uno”, contó a fines de junio en Radio LU12 AM680.

Antes de su audición en el programa de Telefe, Luis —egresado del Colegio Salesiano— ya llegaba con una historia personal que tocaba fibras sensibles. Casado con Vanesa y padre de Malú, una nena de 7 años, confesó que su familia es su mayor impulso. “Cuando miro a mi hija pienso que me gustaría dedicarle más tiempo”, expresó conmovido.

Su entorno lo respaldó desde el inicio. En un breve clip previo a su presentación, su esposa afirmó: “Es un gran papá y un gran artista. Yo me enamoré de su voz y, ahora, espero que se puedan enamorar ustedes también”. Por su parte, Malú lo celebró con ternura: “Estoy orgullosa de él”.

Su pasión por la música viene de lejos. Su tío, el padre Sergio Soto, resultó clave en su formación. “Él me empujó mucho; me compró mi primera guitarra y me hizo escuchar muchos discos de chico”, recordó, agradecido.

Leé más notas de La Opinión Austral