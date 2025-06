“Lucho” González, el riogalleguense que conquistó La Voz Argentina, en Radio LU12 AM680: “Uno nunca se olvida de dónde salió” Luis González, el cantante que deslumbró a Soledad Pastorutti, Miranda!, Luck Ra y Lali, contó en Radio LU12 AM680 cómo vive las repercusiones de su participación en La Voz Argentina. Sus inicios, el apoyo de su familia y el anhelo de volver a presentarse en el escenario del Festival Aniversario de Río Gallegos. El consejo para quienes se están iniciando en el camino de la música.

“Es una locura todo. No caigo todavía. No llego a responder todos los mensajes, me da cosa porque me ha pasado de estar del otro lado también, escribirle a alguien y esperar la respuesta. Así que me puse el objetivo de responderle a todos uno por uno”, contó Luis “Lucho” González (40) en Radio LU12 AM680.

En la noche de este lunes, el artista de Río Gallegos se presentó en La Voz Argentina, cantó “The best” de Tina Turner y cautivó a los cuatro jurados del reality. Soledad Pastorutti, el equipo Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas) y Luck Ra giraron sus sillas en simultáneo. Unos instantes después, también lo hizo Lali, obteniendo así la aprobación de todos los jurados.

“Está todo revolucionado, mi casa está revolucionada totalmente, mi familia, no caigo todavía. Estoy a full con grabaciones en Telefe. No es que vas y cantás cinco minutos y te vas, lleva muchas horas, así que estoy muy contento, muy feliz”, expresó.

La familia

“Canto desde chiquito, a los cinco años ya andaba cantando”, manifestó y sobre sus inicios en la música, recordó que “de chico escuchaba a mi mamá cantar mucho, ella tenía una gran voz, creo que la heredé de ella. Ahora, lamentablemente, ella tiene las cuerdas vocales mal, pero fue la que tenía esos agudos que yo tengo hoy en día para cantar”.

Durante su presentación, hizo una mención especial a un familiar, su tío, el cura de la parroquia “Nuestra Señora de Fátima”, Sergio Soto.

Sobre el padre Sergio, contó en “La Decana de la Patagonia”: “A él siempre le gustó como cantaba, así que me regaló una guitarra de 12 cuerdas, la elegí yo por un tema en particular de Bon Jovi que a mí me gustaba”.

El artista de Río Gallegos deslumbró con su interpretación de “The best” de Tina Turner.

“Mi tío está como loco. Está muy feliz. El miércoles me escribió, yo no le podía responder y me decía: ‘Eh, ¿dónde está?’. Está re emocionado”, comentó.

Sus primeras presentaciones artísticas fueron en la capital santacruceña. “El primer recital lo debo haber hecho a los 15 años en un local en una esquina antes de la ría, iban a tocar varias bandas. Ahí canté por primera vez con Juan Biott, Pablo Hernández, hicimos un show acústico. Después ya vivía en La Plata y ahí arranqué con una banda que me armé y fue escalando”, repasó el riogalleguense que integró la primera promoción mixta del Colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján”.

En el casting, los participantes debían completar una planilla con los títulos de 20 canciones, 10 en castellano y 10 en inglés. “Ahora hay más chicos que hacen ‘The best’, pero yo lo hago hace 15 años más o menos. Lo había hecho en Río Gallegos en Belfast, el pub, un montón de veces con Franco Capogrosso y varios amigos más que son músicos. Me puse recontento cuando me tocó porque es un tema que hubiera elegido para hacer en la audición“, manifestó.

En el reality, “Lucho” eligió al equipo de Soledad Pastorutti. “Lo tenía pensado. Cantaba folclore de chico. Arranqué cantando Los Nocheros porque mi papá me los hacía escuchar mucho, sabíamos todos los discos y de chico los fui a ver unas cuatro veces. Los Nocheros me marcaron”.

Sobre cómo continua la competencia, explicó: “Ahora siguen las batallas, tengo que participar contra otro participante cantando el mismo tema, cada uno con su parte, y la ‘Sole’ tiene que elegir quién se queda en el team Sole. Eso lo van a pasar dentro de dos meses, no sé cuándo va a salir porque no lo hemos grabado aún”.

“Lucho” González (Der.) con The Rockets en el Festival Aniversario de Río Gallegos.

“Por suerte ya aparecieron un montón de propuestas de shows y eso es lo que apuntaba cuando me presenté en La Voz. Me encantaría estar en el aniversario de Río Gallegos para que pueda estar cantando allá, estuve hace tres años atrás con The Rockets. Espero poder volver este año”, anheló.

Si bien, desde hace años ya no vive en Río Gallegos, aseguró: “Uno nunca se olvida de dónde salió, era importantísimo remarcarlo”.

Cerrando, a quienes se encuentran en el camino de la música, les dejo un mensaje: “Métanle garra, van a llegar. Que le metan garra, hay muchos buenos músicos allá en el sur”.