Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes por la mañana falleció Rita Villegas, reconocida docente y militante radical, a los 61 años, luego de luchar contra una larga enfermedad.

En septiembre había sufrido complicaciones en su salud que motivaron su internación, razón por la cual la comunidad organizó una cadena de oración para acompañarla.

Rita era Doctora en Ciencias Empresariales y Sociales, Magíster en Administración de Negocios y una destacada analista en Administración, reconocida por su compromiso académico y social.

Durante su extensa carrera se desempeñó como docente en el Colegio Salesiano, fue profesora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). Además, fue dirigente gremial universitaria en ADIUNPA y CONADU Histórica, militante de la UCR y funcionaria pública.

Su trayectoria dejó una huella en la educación, la política y la vida institucional de Santa Cruz.

Fue despedida por diferentes agrupaciones e instituciones educativas

ADIUNPA Santa Cruz publicó un sentido mensaje en el que destacaron: “Rita fue una figura esencial en nuestra Asociación. Más allá de los importantes cargos de representación que desempeñó, fue fundamental en armar una comunidad, un sentido del derecho, de la lucha por el trabajo, el compañerismo y el compromiso”.

“También dejó una huella trascendental en la CONADU Histórica, Federación que contribuyó a construir, siendo protagonista en la elaboración del Convenio Colectivo de Trabajo, que hoy constituye el piso de derechos de la docencia universitaria en todo el país y una idea de que la docencia universitaria no puede suceder sin una base de derechos, Rita, ha sido parte y es parte de esta fundamental historia”, destaca el mensaje.

El Colegio Salesiano de Río Gallegos, donde se desempeñó como docente, la despidió con sentidas palabras: “Con profundo dolor, desde la Casa Salesiana de Río Gallegos despedimos a nuestra querida Rita Villegas. Agradecemos a Dios por su vida, su entrega y el amor que sembró en cada uno de nuestros estudiantes. Que María Auxiliadora la reciba en su abrazo de Madre y que su ejemplo siga inspirándonos a educar con el corazón. Acompañamos a su familia y seres queridos con nuestra oración y afecto en este momento de despedida”.

El Comité Río Gallegos de la Unión Cívica Radical expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Villegas, destacando su compromiso y militancia partidaria: “El Comité Río Gallegos de la Unión Cívica Radical lamenta el fallecimiento de la apreciada correligionaria, la Sra. Rita Mabel Villegas, fervorosa militante de nuestro partido, quien ocupó diversos cargos dentro de nuestra estructura partidaria. Fue una constante colaboradora y aportó siempre, de manera desinteresada, sus conocimientos profesionales en pos de nuestra comunidad. Gracias, Rita, por tu entrega. Elevamos una oración en tu memoria y acompañamos a familiares y amigos en este difícil momento.”

Asimismo, referentes del arco político radical compartieron sentidos mensajes en redes sociales. La diputada nacional Roxana Reyes también despidió con dolor a la docente y militante, subrayando su vocación de servicio: “Con profundo pesar despedimos a la Lic. Rita Mabel Villegas. Su compromiso con la educación y su vocación de servicio dejaron una huella imborrable en nuestra comunidad, tanto en su paso por la Municipalidad de Río Gallegos, como en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y en distintas escuelas de la ciudad. Acompañamos con mucho afecto a su familia, amigos y a toda la comunidad educativa en este doloroso momento. Su legado de dedicación y entrega permanecerá siempre en la memoria de Santa Cruz.”

La concejal de, expresó: “Te vamos a extrañar mucho, Rita. Quiero manifestar mi profundo pesar ante su fallecimiento. Una mujer de valores intachables, a quien siempre admiré y de quien recibí respaldo y apoyo sin mezquindades. Una correligionaria con firmeza y vocación, que se destacó en todos los ámbitos. Abrazo grande a su esposo Chichi, a sus hijos y amigos en este duro momento.”

El dirigente Jorge Cruz también la recordó con emoción: “Con profundo dolor informo que hoy, a las 8:10, falleció Rita Villegas. Hoy me toca despedirte, Rita querida. Nos quedaron varias elecciones, viajes y comidas pendientes. Me quedo con ese último abrazo y con tu fortaleza para superar obstáculos, porque eso eras: una mujer fuerte. Acompaño a tu gran compañero, Chichi. Que Dios brinde consuelo a toda tu familia.”

Desde el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz también se sumaron a las muestras de dolor: “El Gobierno de Santa Cruz lamenta profundamente el fallecimiento de la profesora Rita Mabel Villegas. Extendemos nuestras condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad educativa de la UNPA-UARG y del Colegio Salesiano, instituciones donde dejó un legado imborrable de compromiso y vocación. Su invaluable aporte a la formación de generaciones de santacruceños perdurará en la memoria de la provincia. Q.E.P.D.”

Finalmente, el Ministerio de Producción, Comercio e Industria expresó: “Expresamos nuestro profundo dolor por el fallecimiento de Rita Villegas, amada esposa, madre, amiga y profesora. La ministra Nadia Ricci, junto a todo el equipo del Ministerio, acompaña con afecto y respeto a su familia en este momento de dolor.”

El periodista Roberto Torres recordó como una docente dedicada y una “compañera de fierro”: “Tuve la fortuna de que Rita Mabel Villegas fuera parte de mi vida. Yo estudiante en el secundario del Colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján” cuando conocimos por aquellos años a la Profe de Contabilidad, la que más allá de sus obligaciones como docente, siempre se tomaba el tiempo para charlar con cada uno de nosotros y nos acompañaba en decenas de actividades escolares solo porque tenía ganas de hacerlo. Se preocupaba de cómo estábamos, de si necesitábamos algo, Rita siempre estaba”, señaló.

“Por esos caprichos de la vida, nos volvimos a reencontrar muchos años después, haciendo notas periodísticas: como funcionaria municipal, como referente del radicalismo o como dirigente universitaria. Y en cada previa de entrevista, la pregunta que la Profe nunca dejó de hacer: “Cómo estás Roberto, cómo están tus cosas?”. Nunca dejó de hacerme sentir que estaba presente… Una gran profe, una mejor amiga, sin dudas una gran madre y una compañera de fierro, de esas que dan todas las batallas cuando se trata de pelear las injusticias y defender a quien lo necesita. Gracias por cada entrevista, por cada abrazo fuerte, por tus enseñanzas y sobre todo por haber estado en cada momento importante”, cerró.